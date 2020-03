Ankara Desak AS untuk Kerahkan Sistem Patriot ke Turki di tengah Kebuntuan Idlib

Patriot US Air Force.JPG

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu meminta Washington untuk mengerahkan kembali sistem anti-pesawat Patriot di tanah Turki, bersikeras bahwa negara itu memerlukan "dukungan" dari sekutu-sekutu NATO-nya di tengah krisis di Idlib Suriah.

Cavusoglu berterima kasih kepada NATO atas reaksi cepatnya terhadap serangan terhadap pasukan Turki di provinsi Suriah yang menewaskan 33 tentara, tetapi mendesak blok itu untuk menunjukkan lebih banyak dukungan - yang dia sarankan bisa datang dari sekutu individu.“Patriot AS sebelumnya ditempatkan di Gaziantep. Mereka dapat mengirim mereka lagi.”“Terutama karena seorang anggota NATO, Turki, membutuhkan dukungan dari sekutu-sekutunya,” kata Cavusoglu pada hari Sabtu (29/2) setelah bertemu dengan mitranya dari AS Mike Pompeo di Qatar.Sistem anti-pesawat patriot milik AS dan Belanda memang telah ditempatkan di negara itu, tetapi mereka ditarik kembali pada tahun 2015. Ini mendorong Ankara untuk melakukan pencarian untuk membeli pertahanan anti-udara sendiri dari luar negeri, yang pada akhirnya menghasilkan Kesepakatan S-400 dengan Rusia.Keinginan Turki untuk mendapatkan kendali atas rudal Patriot telah banyak dilaporkan oleh media Turki dan Amerika, tetapi semua pernyataan resmi yang tersedia sejauh ini mengirimkan sinyal yang beragam.Awal pekan ini, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan keraguan bahwa Ankara akan dapat memperoleh Patriot dari AS, dengan menyatakan bahwa "mereka tidak memiliki hal seperti itu di tangan mereka."Turki harus bergantung pada sistem S-400 buatan Rusia yang diharapkan akan mulai beroperasi pada bulan April, tambahnya. Tidak segera jelas apakah Erdogan berbicara tentang membeli Patriot atau menempatkan mereka di bawah kerjasama NATO.[IT/r]