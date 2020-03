Ghani: Gencatan Senjata Parsial Afghanistan Akan Terus Berlanjut dengan Tujuan Gencatan Senjata Penuh

Ashraf Ghani, Afghan President.jpg

IslamTimes - Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengatakan pada hari Minggu (1/3) bahwa gencatan senjata parsial tujuh hari akan terus berlanjut, tetapi dia menolak komponen kunci dari kesepakatan baru AS-Taliban yang menyerukan pembebasan ribuan tahanan pemberontak.

Periode yang disebut "pengurangan kekerasan" berlangsung selama seminggu sebelum penandatanganan perjanjian antara AS dan Taliban di Doha pada hari Sabtu (29/2)."Pengurangan kekerasan akan berlanjut dengan tujuan untuk mencapai gencatan senjata penuh," kata Ghani dalam konferensi pers. "Jenderal (Scott) Miller telah memberi tahu Taliban untuk melakukannya. Diharapkan (untuk dilanjutkan),” tambahnya, merujuk pada komandan AS yang bertanggung jawab atas pasukan asing di Afghanistan.Namun, sebagai tanda jalan bergelombang di depan, Ghani menolak klausul dalam kesepakatan yang menyerukan agar Taliban membebaskan hingga 1.000 tahanan dan bagi pemerintah Afghanistan untuk membebaskan hingga 5.000 tahanan."Tidak ada komitmen untuk membebaskan 5.000 tahanan," kata Ghani. “Ini adalah hak dan keinginan diri rakyat Afghanistan. Itu bisa dimasukkan dalam agenda pembicaraan intra-Afghanistan, tetapi tidak bisa menjadi prasyarat untuk pembicaraan." Dia menambahkan bahwa pembebasan tahanan apa pun "tidak berada dalam otoritas AS, itu adalah wewenang pemerintah Afghanistan."[IT/r]