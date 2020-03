Roket Menghantam Dekat Kedutaan AS di Irak, Meleset Lagi

US embassy in Baghdad, Irak.jpg

IslamTimes - Dua roket menghantam kedutaan besar AS di Zona Hijau dengan keamanan tinggi di ibukota Irak, Baghdad, kata satu sumber keamanan.

Zona Hijau adalah salah satu tempat institusional dengan keamanan paling tinggi di dunia. Terletak di pusat ibukota Irak, tempat gedung parlemen, kantor perdana menteri, istana presiden, lembaga-lembaga penting lainnya, rumah pejabat tinggi dan kedutaan besar.Kedutaan Amerika di Baghdad - yang terbesar di dunia - terletak di lingkungan berbenteng yang juga dikenal sebagai Zona Internasional, yang dikelilingi oleh tembok beton.Namun dalam beberapa bulan terakhir, zona berbenteng telah berulang kali menjadi sasaran roket Katyusha.Setiap kali voli yang sebagian besar tidak menentu ini mencapai dekat perimeter diplomatik AS, Washington dengan cepat mengarahkan jari ke kelompok-kelompok anti-teror populer, yang sekarang diintegrasikan ke dalam angkatan bersenjata reguler Irak.Kelompok-kelompok Irak menolak tuduhan itu, dengan mengatakan bahwa peraturan yang digunakan dalam serangan semacam itu tidak digunakan oleh mereka.Militer AS, bagaimanapun, telah menggunakan serangan seperti itu sebagai alasan untuk menekan pemerintah Irak untuk membubarkan organisasi-organisasi anti-terorisme negara itu dan melakukan serangan udara pada posisi mereka bersama dengan Zionis Israel.Desember lalu, AS menyerang sebuah pangkalan di Irak utara, menewaskan 25 pejuang Kataib Hezbollah setelah seorang kontraktor Amerika diduga tewas dalam serangan roket.Beberapa laporan kemudian menyatakan bahwa teroris Takfiri berada di belakang tembakan roket dan serangan serupa, yang hampir selalu meleset dari target mereka.Apakah serangan terkoordinasi antara pasukan AS dan militan Takfiri adalah dugaan siapa pun, tetapi menurut banyak pengamat, yang pasti adalah bahwa militer AS tahu betul siapa pelaku sebenarnya.Namun, otoritas AS cenderung menyalahkan mereka pada kelompok-kelompok populer Irak, sebagian besar Hashd al-Sha'abi, yang merupakan kekuatan paling kuat yang menentang kehadiran militer Amerika di negara Arab dan kawasan itu.Sekitar 5.200 tentara AS masih di Irak. Sentimen anti-Amerika telah menanjak tinggi di Irak menyusul pembunuhan 3 Januari terhadap komandan anti-teror Irak Abu Mahdi al-Muhandis dan Jenderal Iran Qassem Soleimani oleh Washington.Pada bulan Januari, parlemen Irak memilih untuk mengusir semua pasukan Amerika dari negara itu setelah pembunuhan dan serangan udara di pangkalan Kataib Hezbollah.Presiden AS Donald Trump menolak membahas penarikan itu dan malah mengancam akan menyita sekitar $ 35 miliar dari pendapatan minyak Irak yang disimpan di rekening bank di New York.Iran menanggapi pembunuhan itu dengan tembakan rudal di pangkalan Ain al-Asad yang menampung sekitar 1.500 tentara AS di provinsi Anbar, Irak.Kelompok-kelompok perlawanan Irak juga berjanji akan membalas pembunuhan Abu Mahdi dalam kapasitas yang setara dengan tanggapan Iran atau bahkan lebih keras.[IT/r]