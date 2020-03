AS: Dilaporkan Jumlah Kasus Coronavirus Mendekati 90, Dua Kematian

Patient was removed from a nursing home in Kirkland in Washington.jpg

IslamTimes - Jumlah total kasus virus corona baru di Amerika Serikat melonjak dua lusin selama akhir pekan, karena dua kematian pertama dari wabah dikonfirmasi.

Kasus-kasus baru virus diumumkan di Oregon, Rhode Island, negara bagian Washington, dan Florida pada hari Minggu (1/3), sehingga jumlah total AS menjadi 89 pada Senin (2/3) pagi, naik dari 65 pada Jumat (28/2) malam.Kasus-kasus baru memicu deklarasi darurat di setidaknya dua negara bagian dan memicu peringatan baru.Setidaknya 18 kasus baru diumumkan di seluruh negeri pada hari Minggu, termasuk dua kasus pertama yang pernah dilaporkan di Florida, CNN melaporkan.Kasus-kasus itu melibatkan seorang warga Kabupaten Hillsborough yang dites positif dan memiliki sejarah perjalanan ke Italia. Yang lainnya adalah seorang dewasa di Manatee County yang juga dites positif tetapi tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar AS, kata pernyataan dari Departemen Kesehatan Florida. Keduanya dalam pengasingan sendiri pada Minggu malam (1/3) dan akan tetap terisolasi sampai mereka dibersihkan oleh pejabat kesehatan, kata pernyataan itu.Gubernur Florida Ron DeSantis menyatakan darurat kesehatan masyarakat sebagai akibat dari kasus-kasus itu, sebuah memorandum dari kantornya mengatakan.Proklamasi darurat juga dikeluarkan di negara bagian Washington, tempat kedua kematian AS akibat virus itu terjadi.Gubernur Washington Jay Inslee menyatakan keadaan darurat setelah kematian pertama dikonfirmasi di King County pada hari Sabtu.(29/2)[IT/r]