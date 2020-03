Iran Meragukan Niat AS Dalam Menawarkan Bantuan Melawan Coronavirus

IslamTimes- Amerika Serikat, yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Iran sejak 1980, menarik diri dari kesepakatan penting nuklir dengan negara itu dan menerapkan kembali sanksi yang melumpuhkan pada 2018.

Iran mengatakan mereka tidak mengandalkan Amerika Serikat untuk membantu dalam pertempuran melawan virus korona karena tidak mempercayai dugaan tawaran bantuan Washington.Presiden Donald Trump mengatakan pada hari Sabtu bahwa AS bersedia membantu Iran dengan masalah tersebut, menambahkan "yang harus mereka lakukan hanyalah bertanya," sesaat setelah ia mengizinkan perluasan sanksi perjalanan terhadap warga Iran.Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi mengatakan pada hari Senin, "Kami memiliki keraguan dan terus tagu tentang niat Amerika. Jika mereka memiliki niat baik, mereka tidak akan mempublikasikan bantuan pertama di media dengan tujuan propaganda."Amerika Serikat, yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Iran sejak 1980, menarik diri dari kesepakatan penting nuklir dengan negara itu dan menerapkan kembali sanksi yang melumpuhkan pada 2018.Wakil Presiden AS Mike Pence pada hari Sabtu merinci larangan perjalanan terhadap Iran dalam konferensi pers dari Gedung Putih."Pertama, presiden mengizinkan tindakan hari ini untuk menambahkan pembatasan perjalanan tambahan ke Iran. ... Iran sudah di bawah larangan perjalanan, tapi kami sedang memperluas pembatasan perjalanan yang ada untuk memasukkan setiap warga negara asing yang telah mengunjungi Iran dalam 14 hari terakhir," Kata Pence.Ali Ahmadi, seorang penduduk di Teheran, mengatakan AS telah mempersulit Iran, termasuk para ilmuwannya, untuk melakukan perjalanan ke sana."Sekarang setelah virus muncul, langkah Amerika tidak akan berubah," katanya, mengungkapkan rasa frustrasi yang meluas dengan kebijakan AS tentang Iran.Mousavi berkata, "Kami memantau posisi Amerika. Kami telah melihat seberapa banyak tindakan mereka terhadap Iran dan kemampuan kami serta melemahkan warganya, dan tindakan itu masih berlanjut.""Kami meragukan niat Amerika, dan tidak mengandalkan bantuan ini dan juga tidak siap untuk menerima bantuan verbal," tambahnya.Departemen Luar Negeri AS, Jumat, mengatakan secara resmi mengatakan kepada Iran tentang kesediaan Amerika Serikat untuk membantu dengan cara yang tidak ditentukan melalui pesan yang dikirim melalui Swiss, yang mewakili kepentingan AS di Teheran.Juru bicara itu mengatakan sebagian besar kebutuhan Iran telah terpenuhi untuk melawan virus corana dan merawat pasien yang ada di negara itu, tetapi teman-temannya juga telah mengumumkan kesiapan mereka untuk membantu Republik Islam Iran."Turki, Cina, dan Palang Merah telah membantu kami. Beberapa negara di kawasan itu juga mengatakan mereka siap bekerja sama," tambahnya.(IT/TGM)