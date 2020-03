Ketua WHO: Tidak Ada Bukti Iran Menutupi Keparahan Krisis Coronavirus

Tedros Adhanom Ghebreyesus, the director general of the organization, said the WHO.jpeg

IslamTimes - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan mekanisme yang digunakannya untuk memantau kinerja berbagai negara dalam kaitannya dengan penanganan epidemi coronavirus tidak menunjukkan adanya penutupan oleh pemerintah Iran terkait dengan krisis virus Iran.

Berbicara dalam sebuah wawancara televisi dengan saluran berita CNBC pada hari Senin (2/3), Tedros Adhanom Ghebreyesus, direktur jenderal organisasi itu, mengatakan mekanisme pengecekan fakta WHO belum menemukan bukti nyata bahwa Iran telah menutupi keparahan epidemi tersebut.Ditanya tentang hype media yang berputar di sekitar Iran dan menuduh negara itu menutupi parahnya epidemi virus korona baru, kepala WHO mengatakan, "Saya tidak akan membingkai negara mana pun tanpa alasan atau tanpa fakta.""Ada laporan yang datang dari media ... tapi ini WHO, Anda tahu, ini organisasi teknis dan harus memeriksa faktanya. Kami tidak bisa mengatakan apa yang dikatakan wartawan,” tambahnya."Saya katakan jika kita mengikuti laporan wartawan, apakah itu dilakukan dengan baik atau tidak, maka di mana kita berakhir."Dia menyimpulkan dengan mengatakan, "Itulah mengapa kita memiliki mekanisme kita sendiri dan dari mekanisme kita sendiri kita belum melihat itu, tetapi jika kita melihat, maka tentu saja kita harus mengatasinya."Virus yang muncul di pusat kota Wuhan di Provinsi Hubei China akhir tahun lalu, sejauh ini telah menewaskan lebih dari 3.000 orang di seluruh dunia.Di Iran, telah merenggut 66 nyawa dan menginfeksi 1.501 lainnya, 291 di antaranya telah pulih.[IT/r]