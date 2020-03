‘Penindasan Hegemonik’: Pembatasan AS terhadap Jurnalis China Berasal dari ‘Pola Pikir Perang Dingin‘

Journalist reports at Tiananmen Square in Beijing.JPG

IslamTimes - Beijing mengecam keras keputusan Washington untuk mengambil tindakan terhadap jurnalis China yang bekerja di negara itu, dan mengisyaratkan bahwa dia akan mengambil langkah timbal balik terhadap media Amerika.

Kementerian Luar Negeri China mengatakan pada hari Selasa (3/3) bahwa pembatasan baru yang ditempatkan pada media pemerintah China yang bekerja di AS mencerminkan "pola pikir Perang Dingin" dan akan memiliki dampak negatif yang serius pada hubungan bilateral.Juru bicara Kementerian Zhao Lijian berpendapat bahwa langkah itu mengungkapkan "kemunafikan Amerika Serikat yang disebut kebebasan pers sebagai standar ganda terang-terangan dan intimidasi hegemonik."Departemen Luar Negeri AS mengumumkan pada hari Senin (2/3) bahwa mereka membatasi jumlah jurnalis yang diizinkan untuk bekerja di kantor-kantor AS di outlet media top Beijing, dicap sebagai "misi asing" bulan lalu.[IT/r]