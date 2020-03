AS Berniat Mendukung Tindakan Turki di Idlib dengan Memasok Amunisi

AS dan Turki.jpg

IslamTimes - Pada hari Senin (2/3), Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengatakan AS tidak akan memberi Turki dukungan udara di provinsi Suriah yang bergolak.

AS ingin mendukung operasi Turki di Idlib dengan memasok amunisi dan bantuan kemanusiaan, kata perwakilan khusus AS untuk Suriah James Jeffrey."Kami bersedia memberikan - misalnya, Presiden [Trump] menyebutkan ini - amunisi," kata pejabat itu, berbicara kepada wartawan di Hatay pada hari Selasa (3/3), komentarnya dikutip oleh Reuters.“Turki adalah sekutu NATO. Kami memiliki program penjualan militer asing yang sangat, sangat besar. Sebagian besar militer menggunakan peralatan Amerika. Kami akan memastikan bahwa peralatan siap dan dapat digunakan, ”tambah Jeffrey.Jeffrey juga mencatat bahwa AS berbagi intelijen dengan Turki melalui NATO, dan menekankan bahwa Washington akan "memastikan bahwa mereka memiliki apa yang mereka butuhkan di sana."Jeffrey dan duta besar AS untuk PBB Kelly Craft melakukan kunjungan darurat ke Turki selatan dan provinsi Idlib Suriah pada hari Selasa di tengah meningkatnya pertempuran di daerah itu, di mana militer Turki dan kuasanya telah terlibat dalam perang penembakan dengan pasukan Suriah dalam beberapa hari terakhir.Namun gambar yang harus diverifikasi dari delegasi AS diyakini telah diambil dalam acara Idlib Jeffrey dan pejabat AS lainnya berpose dengan anggota White Helmets, 'kelompok pencarian dan penyelamatan' yang terkenal jahat yang telah dikenal karena upaya untuk melancarkan serangan bendera palsu yang bertujuan untuk melibatkan AS dan sekutunya di Suriah.Duta Besar AS untuk Turki David Satterfield, yang juga merupakan bagian dari delegasi, mengkonfirmasi bahwa Washington masih mencari permintaan Turki untuk sistem pertahanan udara Patriot. Trump mengungkapkan pada hari Sabtu bahwa ia telah berbicara kepada Presiden Erdogan tentang permintaan Ankara untuk sistem rudal Patriot AS. Turki telah mendesak AS untuk memasok sistem untuk penempatan di perbatasan selatan Turki di tengah situasi yang meningkat di Idlib.Pada hari Senin, kepala Pentagon Mark Esper mengindikasikan bahwa AS tidak akan memberi Turki dukungan udara atas Suriah. Dia menambahkan bahwa langkah-langkah AS dapat mencakup peningkatan bantuan kemanusiaan.Militer Turki melancarkan serangan militer besar-besaran di Idlib pekan lalu setelah serangan Suriah yang menargetkan teroris Nusra menewaskan hampir tiga lusin tentara Turki yang beroperasi di daerah yang sama. Suriah memulai operasi di Idlib, provinsi Suriah barat terakhir di luar kendali Damaskus, pada Desember, menyusul serangan berulang-ulang terhadap pasukan Suriah oleh front Al-Nusra dan afiliasinya.[IT/r]