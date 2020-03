Erdogan Meminta Trump untuk Menyediakan Munisi untuk Operasi Idlib

Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki.jpg

IslamTimes - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menyatakan bahwa dia meminta Presiden AS Donald Trump untuk membantu Turki dalam operasi militernya di Idlib Suriah dengan memasok amunisi kepada pasukannya yang ditempatkan di sana.

Dia juga menyatakan harapan bahwa perundingan mendatang dengan Moskow tentang situasi di provinsi itu akan menghasilkan "gencatan senjata langsung di Suriah".Menteri Pertahanan AS Mark Esper pada hari Senin mengatakan bahwa AS tidak akan memberikan dukungan udara untuk operasi militer Turki Spring Shield di Idlib, tetapi mengakui bahwa dukungan kemanusiaan telah dibahas di Gedung Putih.Kemudian, perwakilan khusus AS untuk Suriah James Jeffrey, mengatakan bahwa selain dukungan kemanusiaan, Washington akan memasok amunisi kepada pasukan Ankara sebagai sekutu NATO.Idlib telah berminggu-minggu, menjadi medan pertempuran sengit antara teroris yang didukung Turki dan Tentara Suriah.Tentara Suriah telah meningkatkan operasinya yang bertujuan untuk mendapatkan kembali kendali atas provinsi barat laut, benteng terakhir teroris Takfiri, dengan Ankara menawarkan segala bentuk dukungan kepada teroris bahkan mengerahkan pasukannya di daerah itu.[IT/r]