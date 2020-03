Kementerian Pertahanan Rusia: Teroris Berusaha Melakukan Serangan Kimia di Tengah Keberhasilan Tentara Suriah

White Helmets workers allegedly aiding an injured citizen, fake.jpg

IslamTimes - Pusat Rekonsiliasi Rusia untuk Suriah menyatakan pada hari Rabu (4/3) bahwa sejumlah 15 teroris telah berusaha untuk melakukan serangan kimia di provinsi Idlib Suriah.

“Pada 2 Maret, sejumlah 15 teroris berusaha meledakkan amunisi peledak bersama dengan kontainer yang penuh dengan agen kimia beracun. Para teroris bertujuan untuk menghalangi kemajuan pasukan pemerintah Suriah di bagian barat kota Saraqib dan kemudian menuduh pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia,” pernyataan itu berbunyi.Para teroris secara tidak sengaja membuka segel salah satu wadah, yang mengakibatkan kebocoran. Teroris telah "keracunan bahan kimia yang signifikan" dan gagal melakukan serangan, kata pusat itu.Militer Rusia mengatakan mereka akan segera menerbitkan bukti tentang serangan kimia yang gagal.Sebelumnya pada hari itu, Pusat Rekonsiliasi menyatakan bahwa Helm Putih telah selesai merekam provokasi bertahap pengiriman 400 liter agen kimia ke situs.Laporan datang beberapa hari setelah unit polisi militer Rusia dikerahkan ke kota Saraqib Idlib untuk memastikan keamanan di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut.Kembali pada tahun 2018, Uni Eropa dan AS menyalahkan Damaskus atas dugaan serangan bahan kimia di kota Douma, Ghouta, bagian timur. Pemerintah Suriah menolak tuduhan itu dan bergabung dengan Moskow dengan mengatakan bahwa serangan itu dilakukan oleh gerilyawan setempat dan organisasi non-pemerintah Helm Putih.Menyusul tuduhan itu, AS, Inggris dan Prancis menyerang apa yang mereka sebut fasilitas senjata kimia Damaskus dengan lebih dari 100 rudal.Pada akhir Mei 2019, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Morgan Ortagus mengatakan bahwa Washington sedang mengumpulkan informasi mengenai dugaan serangan senjata kimia yang dilaporkan terjadi di Idlib, memperingatkan pemerintah Suriah bahwa dia akan segera merespons jika penggunaan senjata kimia Damaskus dikonfirmasi. .Kementerian Pertahanan Rusia membantah laporan pada waktu itu, mengatakan bahwa "kebohongan sinis ini bahkan tidak dikonfirmasi oleh Helm Putih".[IT/r]