AS Akan Mencabut Sanksi Medis Jika Betul Ingin Membantu Iran Melawan Virus Corona 

Presiden Iran Hassan Rouhani menolak tawaran bantuan Amerika Serikat yang tidak tulus kepada Iran dalam perang melawan epidemi coronavirus, dengan mengatakan Washington pertama-tama harus mencabut sanksi atas pasokan medis jika benar-benar berupaya membantu Republik Islam Iran."Warga Iran dan kami tahu betul bahwa Anda berbohong, bahwa Anda tidak mengatakan yang sebenarnya," kata Rouhani saat berbicara kepada Amerika Serikat, dalam sesi kabinet di Teheran, Rabu.Presiden Donald Trump mengatakan pada hari Sabtu bahwa AS bersedia membantu Iran dengan masalah tersebut, menambahkan bahwa "yang harus mereka lakukan adalah bertanya." Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo juga mengklaim dalam sidang DPR pada hari Jumat bahwa Republik Islam tidak memiliki infrastruktur kesehatan yang solid dan bahwa AS telah menawarkan untuk membantunya untuk mengatasi coronavirus."Hal terburuk yang bisa dilakukan oleh AS yang berkeinginan buruk dari Iran dan Iran adalah untuk mengeksploitasi keadaan yang ditimbulkan oleh intrusi satu virus ke negara itu untuk menargetkan warga kami," kata Rouhani.(IT/TGM)