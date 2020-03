Calon Presidensial Demokrat Mengecam Administrasi Trump atas Respons Coronavirus

Donald Trump. US President.jpg

IslamTimes - Ketika ancaman kesehatan dan dampak ekonomi dari virus korona tampak besar, para kandidat presiden dari Partai Demokrat dengan suara bulat mengutuk langkah pemerintahan Trump dalam menangani wabah tersebut.

Pada gilirannya, Presiden AS Donald Trump menuduh Demokrat "mempolitisasi" masalah ini, menjadikannya sebagai "tipuan baru mereka."Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, ada hampir 90.000 kasus coronavirus di seluruh dunia. AS telah mengkonfirmasi setidaknya 108 kasus virus, termasuk beberapa kasus "yang didapat masyarakat" di mana individu tersebut tidak diketahui terinfeksi virus COVID-19 melalui perjalanan atau kontak dekat dengan orang yang terinfeksi.Begini tanggapan kandidat Demokrat sejauh ini.Meskipun setiap calon presiden dari Partai Demokrat telah menyerang pemerintahan karena tanggapannya, hanya dua kandidat, Senator Elizabeth Warren, D-Mass., Dan mantan Walikota New York City Michael Bloomberg, yang telah menawarkan rencana formal untuk memerangi krisis kesehatan, termasuk COVID-19.Warren meluncurkan rencananya pada penyakit menular dengan pandangan terhadap virus corona pada bulan Januari, dan dalam sebuah kisah eksklusif untuk Huffington Post, Warren mengumumkan rencananya untuk tindakan federal untuk memerangi virus corona pada hari Senin.Namun, tidak seperti banyak dari rencana lain yang dikeluarkan oleh senator selama pencalonannya sebagai presiden, proposal baru akan menguraikan serangkaian langkah yang dia percaya harus dilakukan Kongres dan Trump untuk "menahan wabah, untuk membantu mereka yang terkena dampaknya, dan untuk menghentikan ekonomi agar tidak jatuh ke dalam resesi. ”[IT/r]