Ahli Bahasa Departemen Pertahanan AS Dituntut dengan Tuduhan Spionase

IslamTimes - Seorang ahli bahasa departemen pertahanan AS didakwa dengan tuduhan mentransmisikan informasi "sangat sensitif diklasifikasikan" kepada warga asing yang terkait dengan kelompok perlawanan Libanon, Hizbullah.

Mariam Thompson, 61, dituduh diduga membahayakan nyawa personel militer AS dan lainnya pada tugas "aktif" dengan mengungkapkan nama asli mereka.Tuduhan tindakannya merupakan "ancaman bagi keamanan nasional", kata para pejabat AS.Thompson ditangkap oleh agen FBI di pangkalan AS di luar negeri pada 27 Februari. Dia bekerja sebagai ahli bahasa kontrak dan memegang "izin keamanan rahasia pemerintah", kata departemen kehakiman AS dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (4/3)."Ketika berada di zona perang, terdakwa diduga memberikan informasi pertahanan nasional yang sensitif, termasuk nama-nama orang yang membantu Amerika Serikat, kepada seorang warga Lebanon yang berlokasi di luar negeri," kata asisten jaksa agung departemen kehakiman untuk keamanan nasional, John Demers.“Jika benar, perilaku ini memalukan, terutama bagi seseorang yang bekerja sebagai kontraktor dengan militer Amerika Serikat. Pengkhianatan negara dan kolega ini akan dihukum,” tambahnya.Pernyataan itu mengatakan bahwa penyelidikan terhadap Thompson menetapkan "perubahan penting" dalam aktivitas jaringannya pada sistem rahasia departemen, termasuk mengakses "informasi yang tidak dia punya alasan untuk mengaksesnya".[IT/r]