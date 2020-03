Memulai Konflik Nuklir Sebagai 'Opsi Politik' untuk Washington, Moskow percaya

Minuteman II intercontinental ballistic missile launches from Vandenberg Air Force Base, California.jpg

IslamTimes - AS memperluas kapabilitas senjata nuklir jenis baru dengan hasil rendah, dan Moskow yakin para ahli strategi AS sekarang mempertimbangkan untuk meluncurkan serangan nuklir sebagai opsi yang layak dalam suatu konflik.

AS telah membuat penyesuaian pada postur nuklirnya dan telah memperkenalkan hulu ledak nuklir hasil rendah ke arsenalnya, termasuk yang dapat diluncurkan dari kapal selam. Rusia melihat perkembangan seperti itu dengan keprihatinan besar, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan kepada wartawan pada hari Jumat (6/3).Perkembangan itu membuat Moskow percaya bahwa kepemimpinan Amerika "telah membuat keputusan untuk mempertimbangkan konflik nuklir sebagai opsi politik yang layak dan menciptakan potensi yang diperlukan untuk itu."Dia menolak pembenaran AS atas peningkatan tersebut dengan menunjuk Rusia, dan menyerukan Washington untuk mematuhi tujuan non-proliferasi dan pengurangan nuklir, dengan mengatakan bahwa jalur "pertumbuhan kekuatan militer yang tidak terbatas," yang sedang diupayakan, adalah "sebuah jalan menuju jalan buntu ”.Tidak seperti Rusia, AS tidak pernah membuat komitmen formal untuk tidak menjadi yang pertama menggunakan senjata nuklir dalam konflik. Doktrin nuklir Rusia mengatakan mereka mungkin menggunakan senjata nuklir sebagai respons terhadap serangan konvensional yang mengancam keberadaan Rusia sebagai negara berdaulat, tetapi sebaliknya opsi nuklir hanya akan digunakan sebagai tanggapan terhadap serangan dengan senjata pemusnah massal.[IT/r]