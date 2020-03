Iran: Virus Sanksi Lebih Berbahaya bagi Keamanan Internasional dari Corona

Ali Shamkhani, Secretary of Iran’s Supreme National Security Council (SNSC).jpg

"Virus sanksi dan kegagalan untuk menghormati janji mengancam keamanan internasional lebih dari virus korona," Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) Iran Ali Shamkhani tweeted pada hari Sabtu (7/3).Mengenai tawaran bantuan Washington ke Iran, Shamkhani mengatakan "klaim AS bahwa pihaknya siap membantu Iran hanya dapat diverifikasi melalui penerapan kewajiban hukum negara tersebut di bawah JCPOA."Shamkhnai merujuk pada Komisi Gabungan Rencana Aksi Komprehensif Bersama, yang ditandatangani pada 2015 antara Iran dan enam negara dunia - yaitu AS, Jerman, Prancis, Inggris, Rusia dan China - dan disahkan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 .Pekan lalu, Presiden Donald Trump mengatakan bahwa AS bersedia membantu Iran dengan wabah koronavirus, menambahkan bahwa "yang harus mereka lakukan adalah bertanya." Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo juga mengklaim bahwa Republik Islam tidak memiliki infrastruktur kesehatan yang solid dan bahwa Washington telah menawarkan untuk membantu Tehran untuk menanggapi coronavirus.Presiden Iran Hassan Rouhani menolak tawaran bantuan AS sebagai tidak tulus, dengan mengatakan Washington harus terlebih dahulu mencabut sanksi atas pasokan medis jika benar-benar berupaya membantu Republik Islam.Negara yang sama yang telah mengambil tindakan "paling menyeramkan" terhadap Iran selama dua tahun terakhir dengan memberlakukan kembali sanksi atas persediaan makanan dan obat-obatan mereka sekarang bersembunyi di balik "topeng simpati" dan berpura-pura bahwa itu berarti membantu bangsa, tegasnya.AS mengembalikan sanksi terhadap Iran pada Mei 2018 setelah secara sepihak membatalkan JCPOA.Larangan ilegal AS telah sangat memengaruhi akses Iran ke pasokan medis yang menyelamatkan jiwa dan menghambat kemampuan negara itu untuk menanggapi virus corona.Resmi: 1.076 pasien baru; 1.669 pulihPada hari Sabtu (7/3), seorang pejabat Kementerian Kesehatan Iran melaporkan 21 kematian baru dari coronavirus dan 1.076 kasus baru dalam 24 jam terakhir, menjadikan total korban tewas menjadi 145 dan 5.823 terinfeksi."Lebih dari 16.000 orang saat ini dirawat di rumah sakit sebagai kasus tersangka," kata juru bicara kementerian Kianoush Jahanpour dalam konferensi pers yang disiarkan televisi ketika ia mengumumkan jumlah korban.Dia menambahkan bahwa 1.669 kasus yang dikonfirmasi telah pulih dari penyakit, termasuk di beberapa provinsi di mana tingkat pemulihan telah mencapai 40 persen.Jahanpour mengatakan jumlah laboratorium khusus coronavirus di negara itu telah meningkat menjadi 30."Kami berharap bahwa dengan meningkatkan jumlah laboratorium menjadi 100, kami akan dapat menurunkan waktu diagnosis menjadi 48 jam, meskipun dokter kami segera mulai merawat pasien yang menunjukkan gejala dan tindakan pendukung diambil segera," katanya. kata.Iran juga mulai Sabtu mengadili 10 orang yang dituduh menimbun persediaan kesehatan dan mengganggu ekonomi negara di tengah wabah koronavirus.Para terdakwa, termasuk tiga warga negara Tajik dan tujuh warga Iran, dituduh mencoba menyelundupkan 2,6 juta masker ke China, lapor kantor berita Tasnim.Kepala Kehakiman Iran Ebrahim Raeisi pada hari Senin memerintahkan hukuman berat bagi mereka yang menyimpan produk farmasi dan kesehatan yang sangat diperlukan untuk memerangi wabah virus yang mematikan itu.[IT/r]