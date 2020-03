Rumah Sakit AS Mempersiapkan untuk Wabah Coronavirus yang Belum Pernah Ada Sebelumnya

US hospitals preparation for Coronavirus.jpg

IslamTimes - Rumah sakit AS bersiap untuk yang terburuk ketika para pejabat memproyeksikan skenario yang melibatkan 96 juta orang Amerika yang terinfeksi virus corona, penyakit yang dikenal juga sebagai COVID-19.

Sebuah dokumen bocor yang diterbitkan di media mengungkapkan rumah sakit AS sedang bersiap-siap untuk menghadapi wabah koronavirus besar dengan penjualan yang belum pernah terjadi sebelumnya.Dokumen tersebut memperkirakan korban tewas 480.000 dari 96 juta infeksi coronavirus di AS.Dalam berita terkait, rumah sakit top di AS sedang mempersiapkan untuk wabah koronavirus, menurut seorang eksekutif kesehatan AS.Becca Bartles menggambarkan wabah koronavirus sebagai peristiwa yang “sangat signifikan”. "Kami bersiap untuk sesuatu yang sangat signifikan."[IT/r]"Kami belum melihat epidemi atau pandemi dalam kehidupan kami dalam ukuran dan cakupan ini," kata Bartles, direktur eksekutif pencegahan penyakit menular di Providence St. Joseph Health System, seperti dikutip oleh Business Insider, Sabtu.Sementara itu, pihak berwenang AS melaporkan 17 kematian akibat virus corona dan 377 infeksi di seluruh negeri pada hari Jumat, dengan negara bagian Florida melaporkan kematian pertama di Pantai Timur AS.