Mousavi Mengecam Tuduhan Tidak Berdasar Pompeo terhadap Iran

IslamTimes – Mengecam Mike Pompeo, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi mengatakan bahwa hanya pemerintahan yang terinfeksi kebohongan yang bisa melontarkan tuduhan begitu mengerikan dan tidak masuk akal terhadap Iran.

“Arahkan satu jari & ada 3 lagi yang menunjuk pada Anda; hanya sebuah administrasi yang terinfeksi dengan salah urus, penipuan & kebohongan yang akut bisa begitu menyeramkan hingga tingkat tuduhan yang tidak masuk akal terhadap #Iranian yang berkorban berjuang untuk melindungi manusia terhadap pandemi # COVID19,” tulis Mousavi dalam tweet Sabtu (7/3), merilis video Menlu AS Mike Pompeo menghadiri pertemuan tentang penyebaran virus corona di AS.Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif juga mengutuk intensifikasi sanksi ekonomi AS dan terorisme terhadap Iran dan dampaknya pada kematian warga negara Iran dengan coronavirus."@RealDonaldTrump dengan jahat memperketat sanksi ilegal AS dengan tujuan menguras sumber daya Iran yang dibutuhkan dalam perang melawan # COVID19 — sementara warga negara kita sekarat karenanya," tulis Zarif dalam tweet Sabtu (7/3) yang mengecam sikap anti-Iran Washington.[IT/r]