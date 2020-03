AS Batalkan Rencana Pembelian Sistem Rudal Iron Dome Israel

Battery of Israel's Iron Dome system.jpg

Islam Times - Amerika Serikat memutuskan untuk membatalkan rencana pembelian dua baterai lagi dari sistem rudal Iron Dome buatan Israel karena kekhawatiran tentang kompatibilitasnya dengan teknologi Amerika yang ada.

Masalah utama adalah penolakan Zionis Israel untuk memberi kode sumber Iron Dome pada militer AS yang diperlukan untuk mengintegrasikan sistem ke pertahanan udara Amerika, menurut tentara.Jenderal Mike Murray, kepala Komando Berjangka Angkatan Darat, mengatakan pada hari Kamis bahwa berdasarkan beberapa kerentanan dunia maya dan tantangan operasional, tentara gagal mengintegrasikan unsur-unsur Kubah Besi dengan Sistem Komando Pertempuran Terpadu Angkatan Darat AS."Kami membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan dua baterai [pertama] itu daripada yang kami inginkan," kata Murray. "Kami percaya kami tidak dapat mengintegrasikan mereka ke dalam sistem pertahanan udara kami berdasarkan pada beberapa tantangan interoperabilitas, beberapa tantangan dunia maya dan beberapa tantangan lainnya."Pada Agustus 2019, Departemen Pertahanan AS menyelesaikan kesepakatan untuk membeli dua baterai sistem rudal Iron Dome buatan Israel untuk kapabilitas pertahanan rudal jelajah sementara.Segera setelah itu, pejabat militer berulang kali meminta "kode sumber" Kubah Besi, menurut sumber. Israel memberikan informasi teknik tetapi akhirnya menolak untuk memberikan kode sumber."Jadi yang akhirnya kami miliki adalah dua baterai yang berdiri sendiri yang akan sangat mampu tetapi tidak dapat diintegrasikan ke dalam sistem pertahanan udara kami," kata Murray.Karena Iron Dome tidak akan terintegrasi dengan elemen lain dari sistem pertahanan udara dan rudal Angkatan Darat AS, layanan ini membatalkan rencana untuk membeli sepasang baterai Iron Dome kedua pada tahun 2023."Jadi, kami sedang bekerja di jalur sekarang ... di jalan ke depan," kata Murray. "Kami mengantisipasi baku tembak terbuka untuk industri AS, industri asing, untuk mengejar solusi terbaik apa pun untuk menyediakan kemampuan itu."Militer AS telah menguji sistemnya. Pada September 2017, Israel meminjamkan AS baterai Iron Dome, yang diterbangkan ke jajaran rudal di White Sands, New Mexico.Angkatan Darat AS telah bekerja dengan pembuat senjata Israel Rafael untuk mengembangkan versi Amerika dari sistem pencegat sejak 2017.[IT/r]