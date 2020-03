WHO Tolak Tetapkan Covid-19 sebagai Pandemi Global

Islam Times - Saat jumlah kasus virus korona covid-19 terus meningkat di Italia, Iran, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan puluhan negara lain, sejumlah ilmuwan menilai dunia sedang mengalami pandemi, atau wabah global yang serius.

Organisasi Kesehatan Global (WHO) sejauh ini masih menolak menyebut covid-19 sebagai pandemi. WHO menyebut kata "pandemi" berpotensi memicu kepanikan dan membuat sejumlah negara kehilangan harapan dalam mengalahkan virus tersebut."Kecuali jika situasinya benar-benar tidak dapat dikendalikan, mengapa kita harus menyebutnya sebagai pandemi?" ujar Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, dirilis dari TIME, Minggu 8 Maret 2020.Sebelumnya, WHO mendeskripsikan pandemi sebagai situasi saat sebuah virus baru memicu "wabah berkelanjutan di tengah masyarakat," setidaknya di dua kawasan dunia.Sejumlah pakar menilai deskripsi WHO sebenarnya sudah terjadi saat ini. Virus korona covid-19 pertama kali teridentifikasi di Tiongkok pada akhir Desember 2019, dan saat ini sudah menyebar di empat kawasan global. Saat ini covid-19 telah menjangkau semua benua, kecuali Antarktika.Jumat kemarin, jumlah infeksi global covid-19 telah menembus angka 100 ribu. Virus ini telah menginfeksi lebih banyak orang ketimbang penyakit lain seperti SARS, MERS atau Ebola."Saya rasa sudah jelas saat ini kita sedang mengalami pandemi, dan saya tidak mengerti mengapa WHO menolak mengatakan hal tersebut," kata Michael Osterholm, direktur Pusat Riset dan Kebijakan Penyakit Menular dari Universitas Minnesota.Sebagian pakar memahami bahwa mendeklarasikan covid-19 sebagai pandemi dapat berdampak sistemik di banyak negara. Namun, para pakar menilai menyebut covid-19 sebagai pandemi dapat membantu meningkatkan kewaspadaan di kalangan negara-negara yang saat ini belum mengonfirmasi kemunculan kasus.Berdasarkan data terbaru situs pemantau Johns Hopkins CSSE pada Minggu ini, total kasus covid-19 di level global mencapai 106.433. Sementara angka kematian global covid-19 mencapai 3.594, dengan jumlah pasien sembuh 60.093.WHO optimistis meski covid-19 telah bermunculan di lebih dari 90 negara, komunitas global dapat mengalahkan virus tersebut. WHO menyebut rata-rata kematian dari total kasus covid-19 di seantero dunia relatif rendah, yakni berkisar antara 2 hingga 5 persen. [IT/Medcom]