Virus Korona Mulai Serbu Gedung Putih

Islam Times - Virus korona covid-19 semakin mendekat ke Gedung Putih yang dikhawatirkan dapat menjangkiti sejumlah pejabat usai otoritas ibu kota AS mengonfirmasi kasus perdana pada Sabtu kemarin.

Kasus pertama tersebut berasal dari seorang warga yang baru-baru ini menghadiri acara konferensi Conservative Political Action Conference (CPAC) di Oxon Hill, wilayah pinggiran Washington.Sementara itu, berdasarkan situs pemantau Johns Hopkins CSSE per hari ini, Minggu 8 Maret 2020, jumlah kasus korona covid-19 di AS mencapai 433. Sementara jumlah korban tewas akibat virus tersebut di seantero AS mencapai 19 orang.Gubernur New York Andrew Cuomo telah mendeklarasikan status darurat di wilayahnya. Jumlah kasus di negara bagian tersebut telah bertambah menjadi 21 dalam semalam.Virus korona covid-19 pertama kali muncul di Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok, pada akhir Desember 2019. Virus itu kini telah bermunculan di lebih dari 90 negara, termasuk Indonesia yang mencatat adanya empat kasus terkonfirmasi korona. [IT/Medcom]