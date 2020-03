Pejabat Iran: Sanksi AS Lebih Bahaya Dari Corona

IslamTimes- Mengenai tawaran bantuan Washington ke Iran, Shamkhani mengatakan "klaim AS bahwa pihaknya siap membantu Iran hanya dapat diverifikasi melalui pelaksanaan kewajiban hukum negara itu di bawah JCPOA."

Pejabat tinggi keamanan Iran mengatakan virus yang menjatuhkan sanksi dan mengingkari janji lebih berbahaya bagi keamanan internasional daripada virus corona."Virus sanksi dan kegagalan untuk menepati janji mengancam keamanan internasional lebih dari virus korona," Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) Ali Shamkhani mentweet pada hari Sabtu.Mengenai tawaran bantuan Washington ke Iran, Shamkhani mengatakan "klaim AS bahwa pihaknya siap membantu Iran hanya dapat diverifikasi melalui pelaksanaan kewajiban hukum negara itu di bawah JCPOA."Shamkhnai merujuk pada Komisi Gabungan Rencana Aksi Komprehensif Gabungan, yang ditandatangani pada 2015 antara Iran dan enam negara dunia - yaitu AS, Jerman, Prancis, Inggris, Rusia dan China - yang disahkan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 .Pekan lalu, Presiden Donald Trump mengatakan bahwa AS bersedia membantu Iran untuk melawan wabah koronavirus, menambahkan bahwa "yang harus mereka lakukan adalah bertanya." Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo juga mengklaim bahwa Republik Islam tidak memiliki infrastruktur kesehatan yang solid dan bahwa Washington telah menawarkan untuk membantu Teheran melawan coronavirus.Presiden Iran Hassan Rouhani menolak tawaran bantuan AS dan mengatakan bahwa tawaran AS tidak tulus, dengan mengatakan Washington harus terlebih dahulu mencabut sanksi atas pasokan medis jika benar-benar berupaya membantu Republik Islam.Negara yang sama yang telah mengambil tindakan "paling menyeramkan" terhadap Iran selama dua tahun terakhir dengan memberlakukan kembali sanksi atas pasokan makanan dan obat-obatan mereka sekarang bersembunyi di balik "topeng simpati" dan berpura-pura ingin membantu bangsa Iran, tegasnya.(IT/TGM)