Israel, dan AS Bekerja Sama Menyabotase Investigasi Kejahatan Perang ICC

Amerika Serikat dan Israel dilaporkan mengoordinasikan kampanye bersama melawan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) karena keduanya menghadapi dakwaan kejahatan perang potensial di Den Haag.Menurut berita Channel 13 Israel, sebuah delegasi Israel yang dipimpin oleh menteri energi Yuval Steinitz berada di Washington pada hari Kamis dan Jumat untuk membahas dengan para pejabat senior AS tentang kemungkinan investigasi ICC terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh rezim Israel di wilayah Palestina.Kamar pra-sidang Den Haag saat ini sedang memperdebatkan apakah ICC memiliki yurisdiksi untuk mendengarkan kasus-kasus kejahatan perang terhadap Israel atas tindakan yang dilakukannya di Tepi Barat, Yerusalem Timur al-Quds dan Jalur Gaza yang terkepung.Israel dan AS sama-sama menolak untuk mendaftar ke ICC, yang didirikan pada tahun 2002 sebagai satu-satunya pengadilan global yang mengadili kejahatan terburuk dunia, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.Baik Tel Aviv maupun Washington telah mengklaim bahwa mereka memiliki sistem hukum yang kredibel yang dapat dengan baik mengadili pelanggaran hak asasi manusia dan tidak perlu intervensi ICC.Pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah mendukung Israel dalam pertempuran melawan pengadilan.ICC harus menerima briefing atas nama Israel dari Jerman, Austria, Hongaria, Republik Ceko, Uganda, Brasil, dan Australia mengenai masalah yurisdiksi. Laporan itu diperkirakan akan diajukan pada 16 Maret. Kanada juga mengatakan kepada ICC bahwa mereka menentang tuntutan kejahatan perang terhadap Israel.(IT/TGM)