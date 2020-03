Kasus Virus Corona Meningkat, New York Tetapkan Keadaan Darurat

Islam Times - Gubernur New York pada hari Sabtu (7/3) mengumumkan keadaan darurat di wilayahnya. Hal itu disampaikan ketika virus corona terus menyebar di negara bagian timur laut, dengan 21 kasus baru.

Dilansir dari AFP, Minggu (8/3/2020), sebanyak 76 orang sejauh ini dinyatakan positif mengidap virus itu, kata Gubernur Andrew Cuomo kepada wartawan di ibukota negara bagian Albany. Sepuluh dari mereka yang terkena dampak telah dirawat di rumah sakit.Lima puluh tujuh dari mereka yang terinfeksi memiliki hubungan dengan komunitas Yahudi Ortodoks di New Rochelle, sebuah kota di Westchester County, 20 mil (32 kilometer) barat laut Kota New York."Westchester adalah masalah yang jelas. Kami berbicara tentang penularan dalam kelompok; kelompok cenderung menginfeksi lebih banyak orang." kata Cuomo.Dalam upaya untuk memperlambat penyebaran virus, rumah dan fasilitas perawatan di daerah New Rochelle melarang kunjungan oleh orang luar."Kami sangat berhati-hati," kata Cuomo. Dia mengatakan periode karantina 14 hari untuk orang yang terinfeksi mungkin diperpanjang.Lebih lanjut, Gubernur memperingatkan pemilik toko agar tidak mengeksploitasi situasi dengan menaikkan harga produk-produk terkait virus."Kami memiliki laporan toko yang menjual pembersih tangan seharga $ 80 per botol. Itu tidak sepadan dengan pemilik toko," ujar Cuomo,Diketahui, Amerika Serikat telah melihat lebih dari 200 kasus virus corona baru, termasuk 19 kematian, menurut penghitungan resmi yang dikumpulkan oleh AFP. Enam belas kematian telah dikaitkan dengan rumah pensiun di negara bagian Washington, di sudut barat laut negara itu. [IT/Detik]