WHO Sangat Optimis terhadap Perlawanan Anti-Coronavirus Iran, Berjanji Beri Dukungan Penuh

IslamTimes - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan akan "memberikan semua dukungan" kepada pemerintah Iran dalam perjuangannya melawan coronavirus novel yang mematikan itu, menyatakan optimisme besar bahwa Republik Islam akan berhasil mengendalikan penyakit itu.

"Kami sangat optimis bahwa bersama-sama kami akan membuat kemajuan yang sangat baik," Direktur Darurat untuk Kantor Regional WHO untuk Mediterania Timur, Richard Brennan, mengatakan kepada wartawan di Tehran pada hari Sabtu (7/3).Dia memuji upaya besar Iran untuk memerangi virus corona, dengan mengatakan, "Kami telah terkesan dengan cara bahwa pemerintah [Iran] dan pekerja kesehatan dan sektor masyarakat lainnya benar-benar bekerja keras untuk mengalahkan virus tersebut."Dia mencatat bahwa tim WHO, yang terdiri dari rekan-rekan dari badan kesehatan dunia - Robert Koch Institute di Jerman dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit China (CCDC) - telah melakukan banyak pertemuan dengan pejabat kesehatan dan pekerja Iran selama beberapa hari terakhir. ."Kami memiliki pertukaran pengalaman dan informasi yang luar biasa," kata Brennan, menambahkan bahwa tim WHO telah "belajar dari Kementerian Kesehatan dan pekerja kesehatan di Iran."Dia mencatat bahwa kedua belah pihak akan berbagi pelajaran penting tentang cara untuk memerangi wabah COVID-19.Pejabat WHO juga memperingatkan tentang kampanye informasi yang salah dan penyebaran dan berkata, "Informasi yang salah membuat pekerjaan dokter dan perawat jauh lebih sulit."“Kita juga tahu bahwa salah satu musuh terbesar dalam mengalahkan wabah adalah informasi yang salah, desas-desus dan berita palsu. Kami harus menjaga komunikasi yang akurat dan tepat tentang realitas sebenarnya dari penyakit ini,” dia menekankan.Dia menyampaikan ucapan selamat khususnya kepada para dokter, perawat, dan pekerja kesehatan yang bekerja keras di laboratorium dan di tempat lain atas pekerjaan mereka yang luar biasa.Iran saat ini sedang berjuang melawan salah satu wabah korona virus paling mematikan di dunia di luar China, tempat asalnya.Pada hari Sabtu (7/3), kepala Pusat Humas dan Informasi Kementerian Kesehatan Iran, Kianoush Jahanpour, melaporkan 21 kematian baru dari coronavirus dan 1.076 kasus baru dalam 24 jam terakhir, menjadikan total korban jiwa menjadi 145 orang meninggal dan 5.823 orang terinfeksi."Lebih dari 16.000 orang saat ini dirawat di rumah sakit sebagai kasus tersangka," kata Jahanpour dalam konferensi pers yang disiarkan televisi.Dia mengatakan bahwa 1.669 dari kasus yang dikonfirmasi telah pulih dari penyakit, termasuk di beberapa provinsi di mana tingkat pemulihan telah mencapai 40 persen.Sebelumnya pada hari itu, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengecam Presiden AS Donald Trump karena memperketat sanksi "ilegal" terhadap Iran, mengatakan langkah seperti itu bertujuan untuk menguras sumber daya Republik Islam yang diperlukan dalam perang melawan coronavirus novel."@RealDonaldTrump secara jahat memperketat sanksi ilegal AS dengan tujuan menguras sumber daya Iran yang dibutuhkan dalam perang melawan # COVID19 — sementara warga negara kita sekarat karenanya," kata Zarif dalam sebuah posting di akun Twitter-nya.[IT/r]