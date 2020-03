Analis: AS 'Sangat Frustrasi' Selama Bertahun-tahun Gagal Menggulingkan Pemerintah Suriah

US soldier riding an armored personnel carrier as a line of US military vehicles patrol in Syria.jpg

IslamTimes - Alasan di balik upaya AS untuk memblokir adopsi pernyataan Dewan Keamanan PBB yang mendukung gencatan senjata yang disepakati antara Rusia dan Turki di provinsi Idlib di Suriah barat laut adalah bahwa pihak berwenang Amerika "sangat frustrasi" karena mereka telah gagal selama bertahun-tahun untuk menggulingkannya pemerintah Suriah yang sah, kata seorang analis politik Amerika.

"Apa yang mendukung upaya AS untuk memblokir dukungan PBB terhadap gencatan senjata di Suriah adalah bahwa Amerika Serikat selama sembilan tahun terakhir telah berusaha untuk menghancurkan pemerintah Suriah yang sah dan untuk itu telah mendukung Turki dan telah mendukung semua kelompok ekstremis yang beroperasi di Suriah, dari White Helmets - cabang medis al-Qaeda - hingga berbagai organisasi yang mengubah nama seperti Jabhat al-Nusra yang memiliki nama baru setiap minggu," J. Michael Springmann, seorang Washington- penulis dan mantan diplomat yang berbasis AS di Arab Saudi, mengatakan selama wawancara telepon dengan Press TV pada hari Sabtu (7/3)."Amerika sangat frustrasi ... karena mereka gagal menggulingkan pemerintah dengan upaya mereka sendiri, dengan upaya CIA, dengan dukungan mereka terhadap para teroris dan dengan dukungan habis-habisan dari tentara Turki yang beroperasi di Suriah," tambahnya.Presiden Rusia dan Turki, Vladimir Putin dan Recep Tayyip Erdogan, mengumumkan setelah tiga jam pembicaraan tatap muka di Moskow pada hari Kamis (5/3) bahwa gencatan senjata akan berlaku di Idlib pada pukul 00:01 pagi hari Jumat (6/3).Namun para diplomat yang dikutip oleh AFP mengatakan, bahwa AS telah menghalangi langkah itu, dimana Washington menyebutnya "prematur," dan Inggris juga Jerman mengadopsi sikap yang sama.[IT/r]