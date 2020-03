AS Mulai Tarik Pasukan dari Afghanistan

U.S soldiers carry the body of a fallen comrade in the Pachir Agam district.JPG

Islam Times - Pasukan Amerika dilaporkan memulai penarikan pasukan awal mereka sebagai bagian dari perjanjian perdamaian AS-Taliban, dengan ratusan tentara meninggalkan negara itu pada hari Senin (9/3) tanpa rencana penggantian.

Berbicara kepada Associated Press dengan syarat anonimitas, seorang pejabat AS mengkonfirmasi langkah-langkah awal dari proses penarikan telah dimulai, dengan rencana untuk menurunkan jumlah pasukan AS di negara itu dari 13.000 menjadi 8.600.Menurut perjanjian damai yang ditandatangani, proses penarikan pasukan AS harus dimulai 10 hari setelah penandatanganan perjanjian, yang berlangsung pada tanggal 29 Februari. Menteri Pertahanan Mark Esper menyetujui penarikan pada 2 Maret. Begitu tingkat pasukan mencapai 8.600, kondisi di negara itu akan dinilai ulang sebelum pasukan lebih lanjut ditarik.Perjanjian damai ditandatangani bulan lalu oleh utusan perdamaian AS untuk Afghanistan Zalmay Khalilzad dan salah satu pemimpin senior Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, di ibukota Qatar, Doha.Pasukan harus ditarik selama 135 hari dari lima pangkalan, dan prajurit yang tersisa dalam waktu 14 bulan seandainya negara itu tetap stabil sehingga tidak memerlukan kehadiran AS. Pakta itu juga menjanjikan pencabutan sanksi terhadap anggota Taliban sebelum Agustus.Meskipun pemimpin kelompok Hibatullah Akhundzada memerintahkan para pejuangnya untuk mengikuti aturan perjanjian, mereka tidak mengikuti perintah dan terus menyerang pasukan Afghanistan. Pasukan AS merespons dengan serangan.[IT/r]