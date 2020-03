Analis Politik: Amerika Berada Di Irak Untuk Misi Penghancuran

IslamTimes- Komando Sentral AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin bahwa para anggota militernya tewas dalam misi melawan teroris Daesh di daerah pegunungan Irak utara-tengah.

Amerika berada di Irak dalam misi penghancuran," menurut Kevin Barrett, seorang sarjana Amerika dan analis politik.Pentagon pada hari Minggu mengumumkan bahwa dua pasukan AS telah terbunuh oleh "pasukan musuh" saat menemani pasukan keamanan Irak di Irak.Komando Sentral AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin bahwa para anggota militernya tewas dalam misi melawan teroris Daesh di daerah pegunungan Irak utara-tengah.Pernyataan itu tidak secara terbuka mengidentifikasi mereka dengan izin keluarga mereka, sesuai dengan kebijakan Departemen Pertahanan AS."Yah, Pentagon baru saja mengumumkan bahwa dua tentara Amerika telah terbunuh oleh apa yang mereka sebut pasukan musuh di Irak. Istilah pasukan musuh dapat merujuk, tentu saja, untuk semua hal karena Amerika Serikat berada di Irak sebagai penjajah dan agresor. Dan di bawah hukum internasional, setiap warga Irak memiliki hak, jika bukan kewajiban, untuk menggunakan kekuatan mereka untuk mengusir kekuatan pendudukan. Jadi hampir semua orang di Irak akan dianggap musuh pendudukan, ”kata Barrett, seorang penulis, jurnalis dan pembawa acara radio dengan gelar Ph.D. dalam Studi Islam dan Arab."Dalam hal ini, sepertinya pasukan Daesh mungkin bertanggung jawab untuk membunuh dua orang Amerika ini. Tetapi juga mungkin bahwa AS akan mencoba menyalahkan orang lain, sama seperti mereka menyalahkan al-Ḥashd ash-Shaʿbī (Pasukan Mobilisasi Populer) milisi yang merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata resmi Irak, tetapi mereka tetap akan disalahkan oleh Amerika karena terlalu bersahabat dengan Iran disalahkan karena membunuh seorang kontraktor Amerika, yang merupakan salah satu dari banyak alasan yang diajukan untuk pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani, ”kata Barrett kepada Press TV pada hari Senin.Amerika berada di Irak untuk misi penghancuran. Kami diberi tahu bahwa rakyat Irak akan menyambut pasukan Amerika sebagai pembebas dengan permen dan bunga. Dan ini semua adalah bagian dari perang propaganda pada tahun 2003, ketika Bush Jr., menginvasi Irak atas dorongan neokonservatif loyalis Israel, yang telah mengatur 11 September 2001 - acara baru Pearl Harbor - tepatnya untuk menghancurkan negara-negara kawasan yang dilihat Israel sebagai ancaman, dimulai dengan Irak dan berlanjut ke Suriah, Lebanon, dan lainnya dan akhirnya berakhir dengan ketujuh dari tujuh negara dalam lima tahun yang menurut Jenderal Clark adalah alasan sebenarnya untuk 9/11 dan itu adalah Republik Islam Iran. Tetapi Amerika menetap di Irak dan Afghanistan ketika mereka menempatkan pangkalan militer di sekitar Iran dan menghancurkan wilayah tersebut atas nama ekspansionis Israel, ”tambahnya.(IT/TGM)