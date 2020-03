Mengejar Kasus Pembunuhan Jenderal Soleimani Adalah Simbol Membela Yang Tertindas

IslamTimes- Pembunuhan AS terhadap komandan tinggi Iran Jenderal Soleimani memiliki aspek pidana dan hukum, kepala peradilan Iran menekankan.

Kepala Kehakiman Iran Ayatollah Seyyed Ebrahim Raeisi mengatakan pada hari Selasa. bahwa mengejar kasus pembunuhan mantan Komandan Pasukan Quds IRGC, Martir Jenderal Soleimani, sebagai simbol pembelaan Terhadap mereka yang tertindas, adalah masalah identitas nasional dan revolusioner negara itu.Dia menunjuk pada karakteristik dan kepribadian menonjol dari Martir Jenderal Soleimani dan mazhab pemikirannya, yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dan revolusioner, dan menambahkan, “tindakan teroris ini, yang dilakukan oleh AS, memiliki berbagai sudut politik, militer, hukum internasional dan dimensi peradilan tetapi pengadilan bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menindaklanjuti dimensi hukum dan peradilannya. "Mengacu pada langkah-langkah yang diambil dalam mendokumentasikan dan mengumpulkan dokumen terbuka dan rahasia dari tindakan kriminal ini, sebagai langkah yang paling diperlukan diambil untuk penyelidikan hukum kasus pembunuhan Jenderal Soleimani, Raeisi menekankan, “perlu semua organisasi terkait harus memulai tentang mengumpulkan dan menyajikan dokumen lain dari kasus ini dalam waktu sesingkat mungkin seperti yang diminta oleh hakim khusus yang ditunjuk dalam kasus ini. "Pembunuhan AS terhadap komandan tinggi Iran Jenderal Soleimani memiliki aspek pidana dan hukum, kepala peradilan Iran menekankan.Dia kemudian menunjuk langkah-langkah yang diambil oleh Dewan Kehakiman Khusus kasus ini dan menambahkan, “dewan kehakiman ini terdiri dari Jaksa Teheran, kepala Cabang Internasional Pengadilan, wakil jaksa penuntut umum dan penyelidik khusus serta dewan penasehat serta salah satu perwakilan di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Intelijen, Garda Revolusi Islam (IRGC) dan Markas Besar Hak Azasi Manusia di Peradilan. "Pasukan teroris AS membunuh mantan Komandan Pasukan Quds IRGC Letnan Jenderal Soleimani dan rekan-rekannya di Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari atas perintah langsung Presiden AS Donald Trump.(IT/TGM)