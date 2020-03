Presiden Afghanistan Ghani Tandatangani Dekrit Pembebasan Tahanan Taliban

Afghan security force escort detained Taliban members.jpg

Islam Times - Presiden Ashraf Ghani telah menandatangani sebuah dekrit yang mengampuni para pejuang Taliban yang ditahan di penjara-penjara Afghanistan. Langkah itu adalah bagian dari kesepakatan damai yang dibuat Washington dengan kelompok itu, tetapi pejabat Kabul ragu untuk bertindak atas permintaan jaminan itu.

Juru bicara Ghani, Sediq Sediqqi, merilis di Twitter untuk mengumumkan bahwa presiden Afghanistan "telah menandatangani keputusan yang akan memfasilitasi pembebasan para tahanan Taliban sesuai dengan kerangka kerja yang diterima untuk memulai negosiasi antara Taliban dan pemerintah Afghanistan."Presiden Ghani telah menandatangani keputusan yang akan memfasilitasi pembebasan para tahanan Taliban sesuai dengan kerangka kerja yang diterima untuk dimulainya negosiasi antara Taliban dan pemerintah Afghanistan. Detail keputusan akan dibagikan besok.- Sediq Sediqqi (@SediqSediqqi) 10 Maret 2020Keputusan itu akan membuat sekitar 1.500 militan Taliban dibebaskan dari penjara di seluruh Afghanistan.Pembebasan para pejuang akan dimulai dalam empat hari ke depan, menurut keputusan tersebut. Masing-masing dari mereka juga harus memberikan jaminan tertulis bahwa mereka tidak akan kembali ke medan perang.Taliban telah berjanji akan menghormati kesepakatan itu, dengan mengatakan bahwa mereka akan melepaskan sekitar 1.000 pasukan pemerintah Afghanistan sebagai bagian dari pertukaran itu.Di bawah perjanjian yang ditandatangani oleh AS dan Taliban di Qatar bulan lalu, sebanyak 5.000 anggota gerakan militan akan dibebaskan pada 10 Maret untuk membuka jalan bagi pembicaraan intra-Afghanistan tentang masa depan negara itu.Namun, serangan Taliban terhadap pasukan pemerintah terus berlanjut meskipun ada persetujuan dengan Washington. Pekan lalu, sekitar 20 tentara dan polisi Afghanistan tewas dalam bentrokan dengan kelompok itu, memaksa AS untuk membalas dengan serangan udara dan menempatkan gencatan senjata rapuh dengan risiko gagal.Kesepakatan dengan Taliban diperkirakan akan memungkinkan pasukan AS dan NATO untuk akhirnya menarik diri dari Afghanistan dan mengakhiri invasi 18 tahun ke negara itu.[IT/r]