Erdogan: Usulkan Turki dan dengan Rusia Mengelola Ladang Minyak di Deir Ezzor, Suriah

IslamTimes - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakand dia telah mengusulkan pengelolaan bersama ladang minyak di Suriah timur kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, dan telah menyarankan bahwa Rusia dan Turki dapat mengelola ladang minyak di tempat "teroris" yang mengendalikan mereka saat ini.

Berbicara kepada wartawan selama penerbangan kembali dari Brussel pada hari Selasa (10/3), Erdogan mengatakan bahwa Putin sedang mengevaluasi tawaran itu, yang menurut Presiden Turki dia buat saat pembicaraan di Moskow pekan lalu.“Deir Ezzor adalah wilayah lain dengan cadangan minyak. Di provinsi itu, teroris mengeksploitasi sumber daya minyak. Amerika memiliki rencananya sendiri di sini,” kata Erdogan, mengingat percakapan itu."Saya mengajukan tawaran kepada Tn. Putin bahwa jika dia memberikan dukungan finansial, kita dapat melakukan pembangunan dan melalui minyak yang diperoleh di sana, kita dapat membantu menghancurkan Suriah," tambahnya.Erdogan menambahkan bahwa dia dapat membuat proposal serupa dengan Presiden AS Donald Trump."Jika langkah seperti itu dapat diambil di sini, saya bahkan dapat membuat penawaran yang sama kepada Trump," katanya.Presiden Turki tidak mengklarifikasi apa yang dimaksud dengan "teroris", tetapi Turki diketahui mengklasifikasikan milisi Unit Perlindungan Rakyat Kurdi Suriah sebagai teroris yang terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan Turki, milisi yang telah melakukan kampanye gerilya terhadap Ankara sejak 1980-an.Moskow belum mengomentari kebenaran ingatan presiden Turki tentang pembicaraannya dengan Putin.Namun, pada kesempatan sebelumnya, pejabat Rusia telah berulang kali mengkritik upaya negara mana pun untuk melanggar integritas wilayah Suriah atau menjarah sumber dayanya.Pada bulan November, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menuduh Washington berusaha memisahkan wilayah kaya minyak Suriah timur untuk menciptakan negara kuasi ilegal.Sebulan sebelumnya, militer Rusia merilis intelijen terperinci yang melibatkan AS dalam operasi penyelundupan minyak besar-besaran yang melibatkan CIA, militer AS, kontraktor swasta, dan milisi Kurdi.[IT/r]