CENTCOM: AS akan Kerahkan Sistem Rudal di Irak

US soldiers clearing rubble at Ain al-Assad military air base in the western Iraqi province of Anbar.jpg

Islam Times - Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengatakan pihaknya akan mengerahkan sistem rudal di Irak karena takut akan lebih banyak serangan Iran sebagai pembalasan atas pembunuhan oleh militer AS jenderal anti-teror Qassem Soleimani.

Jenderal AL AS Kenneth McKenzie, kepala CENTCOM, membuat pernyataan pada sidang Komite Angkatan Bersenjata DPR pada hari Selasa (10/3), Reuters melaporkan."Kami juga sedang dalam proses membawa sistem pertahanan udara, sistem pertahanan rudal balistik, ke Irak khususnya, untuk melindungi diri terhadap kemungkinan serangan Iran lainnya," katanya.Pada 3 Januari, AS membunuh Letnan Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua dari Mobilisasi Populer Irak (PMU), dan sekelompok teman-teman mereka di Baghdad.Operasi itu dilakukan di bawah perintah langsung Presiden AS Donald Trump, sementara Jenderal Soleimani sedang melakukan kunjungan resmi ke ibukota Irak.Menyusul kekejaman itu, Pemimpin Revolusi Islam Ayatullah Sayyid Ali Khamenei menjanjikan "balas dendam yang keras."Pada 8 Januari, IRGC melancarkan serangan balasan terhadap Airbase Ain al-Assad AS di Provinsi Anbar Irak barat, dan pos terdepan yang menampung pasukan Amerika di kawasan Kurdistan Irak yang semi-otonom.Departemen Pertahanan AS mengatakan pada 21 Februari bahwa sebanyak 110 pasukan AS telah didiagnosis menderita cedera otak traumatis setelah pembalasan itu. Angka itu lebih tinggi dari jumlah korban sebelumnya yang diumumkan pada 10 Februari.IRGC mengatakan apa yang diklaim Washington terkait dengan cedera otak akibat serangan terhadap Ain al-Assad adalah "metafora untuk pasukan AS yang tewas."Korps juga mengatakan dengan menargetkan pangkalan udara itu, dia menghancurkan pos terdepan tempat semua operasi teroris regional Washington, termasuk pembunuhan, akan direncanakan dan diarahkan.Jenderal Soleimani telah mendapatkan reputasi sebagai komandan anti-teror yang paling dihormati di Timur Tengah karena kontribusinya yang sangat diperlukan bagi upaya kontra-terorisme regional, yang menyebabkan Irak dan Suriah mengalahkan kelompok teror Takfiri di Daesh pada akhir 2017.Ayatollah Khamenei menggambarkan serangan balasan sebagai "hanya tamparan."Iran memasukkan CENTCOM ke daftar hitam sebagai organisasi teroris tahun lalu setelah Washington membuat langkah yang sama tentang IRGC, yang merupakan kekuatan pertahanan elit Iran.Setelah pembalasan Iran, Pentagon mengatakan pihaknya berusaha untuk mendapatkan izin dari Irak untuk membawa sistem rudal Patriot ke negara Arab.Parlemen Irak, bagaimanapun, memberikan suara sangat banyak setelah pembunuhan demi hukum yang mewajibkan penarikan lengkap semua pasukan pimpinan Amerika dari negara itu.[IT/r]