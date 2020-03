Serangan Drone AS Di Somalia Bunuh 6 Warga Sipil

IslamTimes- "Enam dari mereka adalah warga sipil dan mereka dimakamkan di dekat daerah tempat mereka dibom oleh drone, karena mereka tidak dapat dibawa dan hancur terbakar berkeping-keping."

Di Somalia, enam warga sipil tewas dalam serangan udara oleh pesawat tak berawak AS, kata seorang anggota parlemen dan kerabat salah satu korban."Sebuah pesawat tak berawak menewaskan enam orang di sebuah mini bus kemarin, termasuk seorang bocah lelaki berusia 13 tahun bernama Abdifatah Farhan Mohamud," kata Mahad Dhore, seorang anggota parlemen dari negara bagian Somalia, kepada Reuters, Ia menyebutkan nama dan klan dari enam korban kepada kantor berita Reuters."Enam dari mereka adalah warga sipil dan mereka dimakamkan di dekat daerah tempat mereka dibom oleh drone, karena mereka tidak dapat dibawa dan hancur terbakar berkeping-keping."Komando Afrika AS mengklaim serangan di dekat kota Janaale telah menewaskan "lima teroris," sebuah referensi yang jelas untuk al-Shabab. Ia menambahkan bahwa laporan korban sipil akan diselidiki.Sementara itu, Mohamed Aden Bare mengatakan kepada Reuters bahwa ia adalah saudara laki-laki dari pengemudi minibus, dan bahwa saudaranya adalah warga sipil dan yang lainnya di yang berada di mini bus adalah petani dan penduduk setempat."Drone itu menembak bagian depan mini bus yang dikendarai saudaraku. Kami tidak menemukan jejaknya kecuali sepotong kecil daging yang ditemukan terjebak di kursi yang hancur," ungkapnya.Al-Shabab dipaksa keluar dari Mogadishu pada 2011, tetapi terus melakukan serangan mematikan di sekitar kota dan di bagian lain negara itu.Pentagon meningkatkan serangan udara di negara itu setelah mendapatkan persetujuan Presiden Donald Trump pada 2017 untuk operasi militer yang diperluas di sana.Ada banyak ambiguitas seputar serangan udara dan pemboman tersebut di daerah pedesaan Somalia, dengan kelompok-kelompok hak asasi manusia secara teratur mengeluhkan karena banyaknya korban sipil.Maret lalu, Amnesty International mengatakan militer AS mungkin bersalah atas kejahatan perang karena membunuh sejumlah besar warga sipil dalam kampanye serangan udara intensif di Somalia.(IT/TGM)