Pasukan Inggris Memulai Menarik Diri Dari Afghanistan

Setelah hampir dua dekade intervensi militer di Afghanistan, Inggris tampaknya akan meninggalkan negara itu setelah kesepakatan damai AS dengan Taliban Afghanistan berlangsung.Menurut surat kabar Times, "ratusan" pasukan Inggris akan ditarik dari Afghanistan pada "pertengahan Juli" sebagai bagian dari "fase pertama" perjanjian damai AS-Taliban.Secara keseluruhan, 330 tentara Inggris dijadwalkan meninggalkan Afghanistan pada akhir musim panas. Saat ini terdapat 1.100 personel militer Inggris "reguler" yang ditempatkan di Afghanistan, kebanyakan dari mereka di dalam dan sekitar Kabul.Evakuasi penuh pasukan Inggris, sebagai bagian dari "fase kedua" penarikan, tergantung pada keberlanjutan perjanjian damai yang tidak stabil antara AS dan kepemimpinan Taliban.Editor pertahanan Times, Lucy Fisher, mentweet bahwa ada "keraguan" tentang seberapa lama kesepakatan damai berlangsung, mengingat kecenderungan Taliban untuk terlibat dalam perlawanan lebih lanjut terhadap pasukan AS dan Inggris.(IT/TGM)