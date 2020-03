Organisasi Kesehatan Dunia Menyatakan Wabah Coronavirus sebagai Pandemi Global

World Health Organization.jpg

IslamTimes - Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan COVID-19 pandemi global pada hari Rabu (11/3) sebagai coronavirus baru, yang tidak diketahui oleh pejabat kesehatan dunia hanya tiga bulan yang lalu, telah dengan cepat menyebar ke lebih dari 121.000 orang dari Asia, ke Eropa, Timur Tengah dan sekarang sebagian Amerika Serikat.

"Dalam dua minggu terakhir jumlah kasus di luar China telah meningkat tiga belas kali lipat dan jumlah negara yang terkena dampak telah meningkat tiga kali lipat," Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pada konferensi pers di kantor pusat organisasi di Jenewa. "Dalam beberapa hari dan minggu ke depan, kami berharap untuk melihat jumlah kasus, jumlah kematian dan jumlah negara yang terkena dampak untuk naik lebih tinggi."Tedros mengatakan beberapa negara telah menunjukkan kemampuan untuk menekan dan mengendalikan wabah, memarahi para pemimpin dunia lainnya karena gagal bertindak cukup cepat atau cukup drastis untuk menahan penyebaran."Kami sangat prihatin dengan tingkat penyebaran dan keparahan yang mengkhawatirkan, dan oleh tingkat kelambanan yang mengkhawatirkan," katanya, sebelum menyatakan pandemi."Kami telah membunyikan bel alarm keras dan jelas," kata Tedros.Kasus-kasus di China dan Korea telah menurun secara signifikan, katanya, menambahkan bahwa 81 negara tidak memiliki kasus yang dikonfirmasi dan 57 negara memiliki 10 kasus atau kurang."Kita tidak bisa mengatakan ini cukup keras atau cukup jelas atau cukup sering, semua negara masih bisa mengubah arah pandemi ini," katanya. “Beberapa negara sedang berjuang dengan kekurangan kapasitas. Beberapa negara berjuang dengan kekurangan sumber daya. Beberapa negara sedang berjuang dengan kurangnya tekad. "Menyatakan pandemi dibebankan dengan konsekuensi politik dan ekonomi utama, kata para pakar kesehatan global. Lebih lanjut dapat mengguncang pasar dunia yang sudah rapuh dan menyebabkan pembatasan perjalanan dan perdagangan yang lebih ketat. Pejabat WHO sejauh ini enggan untuk mengkategorikan virus ini sebagai pandemi global, yang secara umum didefinisikan sebagai penyakit yang menyebar sangat jauh di seluruh dunia.Pejabat WHO perlu "memperjelas" bahwa dunia berada di tengah pandemi, Lawrence Gostin, seorang profesor dan direktur fakultas dari Institut O'Neill untuk Hukum Kesehatan Nasional dan Global di Universitas Georgetown, mengatakan. Dia menambahkan itu akan terus menjadi gangguan sampai mereka menyatakannya."Jelas" coronavirus baru telah menjadi pandemi dan WHO "berada di belakang kurva," kata Gostin kepada CNBC.Jumlah kasus dan kematian berubah setiap jam, melampaui 121.564 dengan setidaknya 4.373 kematian di seluruh dunia pada Rabu (11/3) pagi, menurut data yang dikumpulkan oleh Universitas Johns Hopkins.Di luar China, 32.778 kasus di setidaknya 109 negara telah dikonfirmasi pada pukul 3 sore. EDT Selasa - naik dari empat kasus di tiga negara pada 21 Januari, menurut data terbaru yang dikonfirmasi oleh WHO, yang menghitung jumlah kasus resmi dunia.Sementara virus melambat di China di mana dia berasal pada bulan Desember, itu meningkatkan kecepatan di bagian lain dunia. Italia memiliki kasus terbanyak di luar China dengan sekitar 10.149 infeksi, diikuti oleh Iran dengan 9.000 infeksi dan Korea Selatan dengan 7.775, menurut data JHU. Di A.S., kasus meletus selama seminggu terakhir hingga lebih dari 1.050 tersebar di setidaknya 36 negara bagian, menurut JHU.Tedros mengatakan ini adalah pertama kalinya coronavirus menyebabkan pandemi.Dr. Mike Ryan, direktur eksekutif program kedaruratan kesehatan WHO, mengatakan bahwa pejabat kesehatan menanggapi karakterisasi ini dengan "sangat serius," menambahkan "kami memahami implikasi dari kata tersebut."Tedros sebelumnya mengatakan organisasi itu tidak menyatakan pandemi, sebagian, karena sebagian besar kasus coronavirus masih ditelusuri ke kontak yang diketahui atau kelompok kasus, dan belum ada "bukti bahwa virus tersebut menyebar bebas di masyarakat. ”"Kecuali kita yakin itu tidak terkendali, mengapa ... menyebutnya pandemi?" katanya kepada wartawan pekan lalu.Organisasi menaikkan tingkat penilaian risiko pada virus ke tingkat peringatan tertinggi bulan lalu.“Ini adalah pengecekan realitas untuk setiap pemerintahan di planet ini: Bangun. Siap-siap. Virus ini mungkin sedang dalam perjalanan dan Anda harus siap. Anda memiliki kewajiban untuk warga negara Anda, Anda memiliki kewajiban untuk dunia untuk siap, ”Dr. Mike Ryan, direktur eksekutif program kedaruratan kesehatan WHO, mengatakan saat konferensi pers pada 28 Februari.[IT/r]