Militer AS Batasi Latihan di Eropa karena Khawatir Corona

US air force personnel stand by an US A-10 aircraft.jpg

Islam Times - Militer AS telah mengumumkan bahwa mereka akan mengurangi jumlah pasukan yang seharusnya mengambil bagian dalam latihan di Eropa untuk "perlindungan kesehatan" di tengah wabah Coronavirus.

Komando Eropa AS membuat pengumuman hari Rabu (11/3), mengutip kekhawatiran atas pandemi."Setelah meninjau dengan cermat kegiatan latihan Defender-Europe 20 yang sedang berlangsung dan mengingat wabah Coronavirus saat ini, kami akan memodifikasi latihan dengan mengurangi jumlah peserta AS," katanya. "Kegiatan yang terkait dengan latihan akan disesuaikan sesuai dan kami akan bekerja sama dengan Sekutu dan mitra untuk memenuhi tujuan pelatihan prioritas tertinggi kami."Sekitar 20.000 tentara AS diperkirakan akan berpartisipasi dalam latihan perang untuk menandai penyebaran pasukan berbasis AS ke Eropa untuk latihan.“Perlindungan kesehatan pasukan kami, dan sekutu dan mitra kami, adalah perhatian utama. Kami menanggapi wabah Coronavirus dengan serius dan yakin bahwa dengan membuat keputusan penting ini kami akan terus melakukan bagian kami untuk mencegah penyebaran virus lebih lanjut, sambil tetap memaksimalkan upaya kami untuk memajukan aliansi dan kemitraan kami dan meningkatkan kesiapan komprehensif kami untuk menangani setiap krisis atau kontingensi,” kata Komando Eropa AS.Selama konferensi Pembela-Eropa 20 di Wiesbaden, Jerman, pada 6 Maret, komandan Angkatan Darat AS Eropa, Christopher Cavoli, dilaporkan terkena virus tersebut bersama dengan beberapa anggota staf.[IT/r]