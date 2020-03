Zhao Lijian, Chinese Foreign Ministry Spokesperson.jpg

Islam Times - Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian menulis di akun Twitter-nya pada hari Kamis (12/3) bahwa militer AS mungkin telah membawa coronavirus ke kota Wuhan China, yang telah paling parah dilanda wabah tersebut.

“Kapan pasien nol dimulai di AS? Berapa banyak orang yang terinfeksi? Apa nama rumah sakit itu? Mungkin tentara AS yang membawa epidemi ke Wuhan. Transparanlah! Berikan data Anda pada publik! AS berutang penjelasan! ” Zhao tweet dalam bahasa Inggris.[IT/r]