Zarif Minta AS Hapus Semua Sanksi untuk Perangi COVID-19

Mohammad Javad Zarif, Iran's Foreign Minister.jpg

Islam Times – Menlu Iran Zarif, mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, mendesak perlunya untuk mencabut semua sanksi AS terhadap Iran, yang menghambat pertempuran negara melawan virus corona.

Zarif dalam surat ini, salinannya dikirim ke kepala organisasi internasional dan menlu dari semua negara, menyentuh tentang perlunya penghapusan semua sanksi AS secara unilateral dan ilegal terhadap Iran.Dia menjelaskan bahwa sanksi AS terhadap perdagangan legal dan prasyarat baru-baru ini yang ditetapkan oleh pejabat AS tentang larangan menjual obat-obatan, peralatan medis, dan barang-barang kemanusiaan ke Iran, telah berdampak negatif terhadap perang Iran melawan virus corona.Menteri Iran juga menjelaskan bahwa sanksi sekunder atas penjualan minyak Iran dan ekspor produk-produk lainnya telah mengurangi kemampuan pemerintah Iran dalam memenuhi permintaan negara Iran atas barang-barang kebutuhan pokok.Dia menyebut sanksi keuangan yang diberlakukan dan embargo AS pada sektor transportasi, asuransi dan perbankan Iran sebagai tindakan anti-Iran lainnya, yang berakar pada ketidakpedulian masyarakat internasional tentang tindakan Amerika terhadap Iran.Menurut Juru Bicara Kementerian Kesehatan Kianoush Jahanpour pada hari Kamis (13/3), jumlah pasien virus korona di Iran telah meningkat menjadi 10.075, dengan jumlah korban mencapai 429.[IT/r]