Mousavi Sarankan AS Merevisi Kehadiran dan Perilaku Pasukannya di Wilayah

Abbas Moussavi -Iran's Foreign Ministry Spokesman.jpg

Islam Times - Menanggapi pernyataan Trump tentang serangan baru-baru ini di Irak, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Sayyid Abbas Mousavi mengatakan bahwa Trump harus meninjau kembali keberadaan dan perilaku pasukannya di wilayah tersebut alih-alih tindakan berisiko dan tuduhan tidak berdasar.

"AS tidak dapat menempatkan konsekuensi dari kehadiran ilegal di Irak dan reaksi rakyat Irak terhadap pembunuhan komandan mereka pada orang lain dengan melarikan diri," kata Mousavi, Jumat (13/3)."Alih-alih tindakan berisiko dan tuduhan tidak berdasar, Trump harus meninjau secara menyeluruh keberadaan dan perilaku pasukannya di wilayah tersebut dan sangat menghindari proyeksi dan tuduhan untuk membenarkan perilaku irasional dan melarikan diri dari tanggung jawab," tambahnya.Dalam sebuah pernyataan, Pentagon mengatakan AS melakukan serangan presisi defensif terhadap fasilitas Kataib Hezbollah di seluruh Irak."Fasilitas penyimpanan senjata ini mencakup fasilitas yang menampung senjata yang digunakan untuk menargetkan AS dan pasukan koalisi," katanya.[IT/r]