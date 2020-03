AS Serang Hashd Shaabi di Irak

Mark Esper - Pentagon Chief.jpg

IslamTimes - AS melakukan serangan yang menargetkan pos-pos milik pasukan paramiliter Hashd Shaabi di Irak.

Media Irak melaporkan serangan AS terhadap Kataib Hezbollah, Hashd Shaabi di Babil, Karbala, Saladin, Anbar dan provinsi lainnya.Pentagon mengkonfirmasi serangan itu, mengumumkan bahwa mereka menargetkan lima fasilitas penyimpanan senjata.Dalam sebuah pernyataan Departemen Pertahanan AS mengatakan target termasuk fasilitas yang menampung senjata yang digunakan untuk menargetkan pasukan AS dan koalisi pada hari Rabu (11/3) yang menewaskan dua tentara Amerika dan seorang prajurit Inggris tewas.Setidaknya 14 orang lainnya cedera ketika sekitar 30 roket ditembakkan di Camp Taji, sebuah pangkalan Irak di utara Baghdad."Amerika Serikat tidak akan mentolerir serangan terhadap rakyat kami, kepentingan kami, atau sekutu kami," kata Menteri Pertahanan Mark Esper dalam pernyataan yang sama.[IT/r]