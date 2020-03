Proyeksi AS: Hingga 150 Juta Orang Amerika Bisa Terinfeksi Coronavirus

Crew protect them from coronavirus prepares to enter the Life Care Center in Kirkland, Washington.jpg

IslamTimes - Antara 70 hingga 150 juta orang di Amerika Serikat pada akhirnya dapat terinfeksi virus corona baru, menurut sebuah proyeksi yang dibagikan kepada Kongres, kata seorang anggota parlemen Kamis (12/3).

Anggota Kongres, Rashida Tlaib, membuat pernyataan dalam dengar pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dengan anggota gugus tugas koronavirus presiden, membenarkan laporan sebelumnya oleh media AS termasuk Axios dan NBC News."Dokter yang menghadiri kongres mengatakan kepada Senat bahwa dia mengharapkan antara 70 hingga 150 juta orang pada akhirnya akan tertular virus corona di Amerika Serikat," kata Tlaib.Axios telah melaporkan bahwa dokter Brian Monahan menyampaikan proyeksi tersebut kepada staf senior Senat pada hari Selasa (10/3), mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus bersiap untuk yang terburuk dan menawarkan saran tentang bagaimana tetap sehat.Proyeksi atas sekitar 46 persen dari populasi AS yang terdiri dari 327 juta orang. Sebagai perbandingan, Kanselir Jerman Angela Merkel memperingatkan minggu ini bahwa hingga 70 persen populasi negaranya bisa terkena virus.Ditanya oleh Tlaib apakah dia percaya bahwa proyeksi itu akurat, Anthony Fauci, kepala Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular (NIAID), mengatakan kepada persidangan: "Kami benar-benar perlu berhati-hati dengan prediksi seperti itu karena didasarkan pada model . "Dia menambahkan bahwa "semua model sama baiknya dengan asumsi yang Anda masukkan ke dalam model" dan bahwa dengan pengendalian dan mitigasi, ujung atas proyeksi dapat dihindari.Sekitar 80 persen kasus virus korona ringan, dan angka kematian secara keseluruhan adalah sekitar satu persen, menurut perkiraan terbaru yang diberikan oleh Fauci kepada Kongres pada hari Rabu (11/3).Pada proyeksi terendah, ini berarti sekitar 700.000 kematian. Pada akhirnya, itu berarti 1,5 juta kematian.Penyakit jantung adalah penyebab utama kematian bagi orang Amerika pada tahun 2018, dengan lebih dari 650.000 kematian pada tahun 2018. Flu dan pneumonia menyebabkan sekitar 60.000 kematian.Hingga Kamis (12/3), ada lebih dari 1.300 kasus dan 38 kematian, menurut pelacak yang dikelola oleh Universitas Johns Hopkins.Risiko dari coronavirus mulai meningkat untuk orang yang berusia di atas 60 dan lebih tinggi untuk mereka yang berusia di atas 80, serta untuk orang dengan kondisi seperti diabetes, penyakit jantung atau penyakit paru-paru, atau yang sistem kekebalan tubuhnya terganggu.Fauci mencatat bahwa model 2014 oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) memproyeksikan wabah Ebola Afrika dapat mempengaruhi lebih dari satu juta orang. Tapi ini akhirnya tidak terjadi dan jumlah akhirnya di bawah 30.000.Fauci juga menanggapi pertanyaan tentang orang-orang yang kesulitan mendapatkan akses ke tes, yang mana pihak berwenang AS mendapat kritik keras."Sistem tidak benar-benar diarahkan pada apa yang kita butuhkan saat ini, apa yang Anda minta. Itu gagal," kata Fauci. "Mari kita akui itu.""Gagasan siapa pun mendapatkannya dengan mudah, cara orang-orang di negara lain melakukannya, kita tidak siap untuk itu. Apakah saya pikir kita seharusnya? Ya, tapi tidak."Wakil Presiden Mike Pence, ketua Gedung Putih untuk krisis, mengklaim awal pekan ini bahwa "sejuta tes ada di lapangan" dan empat juta akan segera keluar.Tetapi direktur CDC Robert Redfield mengatakan bahwa kit tidak beroperasi karena ada kekurangan zat yang mengaktifkannya, disebut re-agent, dan mereka juga membutuhkan penyeka hidung dan staf terlatih.[IT/r]