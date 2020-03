AS Memanggil Duta Besar China Atas Komentar Coronavirus

IslamTimes- "Dia dipanggil sehubungan dengan apa yang dikatakan juru bicara kementerian luar negeri China atas COVID-19," kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri, yang tidak bersedia namanya disebutkan, Jumat (13/3/20).

Pemerintah AS telah memanggil duta besar China untuk Washington untuk memprotes komentar baru-baru ini oleh seorang pejabat kementerian luar negeri China yang mengatakan bahwa militer AS bertanggung jawab atas penyebaran virus corona di negara Asia."Dia dipanggil sehubungan dengan apa yang dikatakan juru bicara kementerian luar negeri China atas COVID-19," kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri, yang tidak bersedia namanya disebutkan, Jumat (13/3/20).Zhao Lijian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, mengecam AS pada hari Kamis atas apa yang disebutnya kurang transparan dalam laporan resmi mengenai wabah virus corona di AS.Dia menyarankan bahwa militer AS mungkin telah membawa coronavirus baru ke kota Wuhan di Cina, tempat kelahiran pandemi global saat ini.“Kapan pasien nol dimulai di AS? Berapa banyak orang yang terinfeksi? Apa nama rumah sakit itu? Mungkin tentara AS yang membawa epidemi ke Wuhan. Jadilah transparan! Jadikan publik data Anda! KAMI berutang penjelasan! ” Kata Zhao dalam tweetnya.(IT/TGM)