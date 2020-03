WHO: 5 Ribu Orang Meninggal Akibat Corona, 132 Ribu Orang Terinfeksi

Islam Times - Italia kini menjadi salah satu negara yang miliki kasus tertinggi terkait penyebaran virus corona. Negara itu pun kini dikunci guna mencegah penyebaran COVID-19

Jumlah korban meninggal akibat virus Corona secara global nyaris mencapai 5 ribu orang. Lebih dari 132 ribu orang terinfeksi virus Corona di sedikitnya 120 negara.Seperti dilansir CNN, Jumat (13/3/2020), data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan saat ini 132.567 kasus virus Corona terkonfirmasi secara global. Disebutkan WHO bahwa wabah virus Corona telah menyebar ke sedikitnya 123 negara dan wilayah.Sebagian besar kasus virus Corona masih berada di wilayah China daratan, yang telah mengonfirmasi 80.981 kasus kepada WHO.China Laporkan 8 Kasus Baru Corona dalam Sehari, Hubei Longgarkan IsolasiItalia menjadi negara kedua setelah China dengan jumlah kasus virus Corona terbanyak, dengan lebih dari 15 ribu kasus. Iran menjadi negara ketiga dengan jumlah kasus virus Corona terbanyak, dengan lebih dari 10 ribu kasus.Jumlah korban meninggal secara global saat ini mendekati angka 5 ribu orang. Data WHO menyebut sedikitnya 4.947 orang meninggal dunia akibat virus Corona.Komisi Kesehatan Nasional China (NHC) dalam laporan terbaru mengumumkan lebih dari 64 ribu pasien virus Corona telah sembuh dan dipulangkan dari rumah sakit.Data terpisah dari Johns Hopkins University, seperti dikutip CNN, memperkirakan jumlah pasien yang sembuh secara global melebihi 68 ribu orang. [IT/Detik]