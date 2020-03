Virus Corona Meluas ke Seluruh AS Kecuali 1 Negara Bagian

Islam Times - Penyebaran virus Corona di wilayah Amerika Serikat (AS) semakin meluas hingga nyaris mencapai seluruh negara bagian di negara tersebut.

Hanya tinggal satu negara bagian AS yang hingga kini belum melaporkan kasus virus Corona di wilayahnya.Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) dan badan kesehatan negara bagian AS, seperti dilansir CNN, Sabtu (14/3/2020), saat ini terkonfirmasi ada 2.204 kasus virus Corona di wilayah AS. Dengan jumlah korban meninggal akibat virus Corona mencapai 49 orang.Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 kasus di antaranya muncul di kalangan warga AS yang dievakuasi dari Wuhan, China dan dari kapal pesiar Diamond Princess yang sempat dikarantina di Jepang.Baca juga:Trump Sebut 'Kemungkinan' Akan Segera Jalani Pemeriksaan CoronaSekitar 2.134 kasus lainnya terdeteksi dan diperiksa di wilayah AS. Kasus-kasus ini, sebut CNN, juga termasuk kasus yang dinyatakan positif virus Corona oleh laboratorium kesehatan publik dan belum mendapat konfirmasi akhir dari laboratorium CDC.Kasus virus Corona juga telah dilaporkan di wilayah-wilayah yang dikuasai AS, termasuk Puerto Rico yang baru melaporkan tiga kasus pada Jumat (13/3) waktu setempat.Jumlah kasus itu tersebar di sebanyak 49 negara bagian AS, ditambah distrik federal AS, District of Columbia. Ini menjadikan satu negara bagian AS, yakni West Virginia, sebagai satu-satunya negara bagian yang belum melaporkan kasus virus Corona.Pada Jumat (13/3) waktu setempat, Presiden Donald Turmp baru saja mengumumkan masa darurat nasional terkait virus Corona di wilayah AS. Penetapan masa darurat nasional akan berlaku selama delapan minggu ke depan, demi memaksimalkan langkah-langkah memerangi virus ini. [IT/Detik]