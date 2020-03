Iran Berada Di Jalur Yang Benar Dalam Pertempuran Melawan Coronavirus

IslamTimes- "Saat ini, ada 30 laboratorium di Iran yang aktif dalam memerangi virus dan 20 lainnya akan mulai beroperasi di masa depan," tambahnya.

Pejabat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang berkunjung itu menilai tindakan Iran dalam memerangi COVID-19 yang sangat menular sebagai hal yang patut dikagumi, mengakui bahwa negara itu berada di jalur yang benar dalam pertempuran melawan virus.Tentang kunjungan 5 harinya yang dilakukan ke Iran dan pusat-pusat medisnya yang aktif dalam merawat pasien coronavirus, Direktur Regional WHO untuk Mediterania Timur, Richard Bernan mencatat bahwa Iran telah menerapkan strategi dan prioritas yang sesuai untuk memerangi wabah virus."Kami dipengaruhi oleh kerjasama antara berbagai sektor Iran dalam hal ini," ungkapnya."Menurut pengalaman yang dicapai oleh China dan negara-negara lain, kami telah membuat beberapa perjanjian dengan pejabat kesehatan Iran dan telah melakukan negosiasi yang bermanfaat tentang transfer pengetahuan dan perkembangan virus ini," tambahnya.Perwakilan WHO lainnya yang berkunjung di Iran, Christoph Hamelmann, pada gilirannya, mengatakan badan internasional akan bekerja sama dengan Iran untuk menyediakan negara itu dengan bantuan internasional."Saat ini, ada 30 laboratorium di Iran yang aktif dalam memerangi virus dan 20 lainnya akan mulai beroperasi di masa depan," tambahnya.Sebelumnya pada 12 Maret, Direktur Jenderal WHO mengatakan Iran melakukan yang terbaik dalam perang melawan virus corona baru meskipun kurangnya peralatan dan fasilitas yang memadai terutama disebabkan oleh sanksi AS."Kami tahu Iran melakukan yang terbaik, sebisa mungkin ... itulah yang saya hargai," kata Tedros Adhanom Ghebreyesus pada konferensi pers di kantor pusat organisasi di Jenewa, Swiss."Mereka membutuhkan banyak persediaan, dan ... kami telah berusaha mendukung sebanyak yang kami bisa, tetapi masih ada kekurangan," tambahnya."Kami berusaha mengerahkan lebih banyak dukungan untuk Iran," kata Adhanom.(IT/TGM)