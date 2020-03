Nasrallah: Iran Tidak Membutuhkan Bantuan AS Untuk Memerangi Korona  

IslamTimes- Dia mengatakan bahwa penyebaran virus corona sekarang menjadi prioritas nomor satu di dunia dan Timur Tengah bukan satu-satunya wilayah yang menghadapinya.

Sekretaris Jenderal Gerakan Perlawanan Hizbullah Libanon Hassan Nasrallah mengatakan bahwa Iran tidak membutuhkan bantuan AS dalam memerangi wabah coronavirus.Jumat malam, Sekretaris Jenderal Gerakan Perlawanan Hizbullah Libanon Hassan Nasrallah berbicara tentang pecahnya virus corona dan perkembangan di wilayah tersebut.Dia mengatakan bahwa penyebaran virus corona sekarang menjadi prioritas nomor satu di dunia dan Timur Tengah bukan satu-satunya wilayah yang menghadapinya.Menekankan pada kebutuhan untuk memerangi virus corona, dia berkata, "Pilihan kami adalah perlawanan dalam perang melawan musuh ini untuk menahannya dan mengurangi kerusakan dan bahaya yang ditimbulkan olehnya."Dia menambahkan bahwa semua instruksi untuk melawan virus adalah wajib agama dan semua orang harus bertindak sesuai dengan mereka untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan keluarganya.Nassrallah menyatakan kesiapan Hizbullah untuk membantu pemerintah Libanon melawan virus corona, menasihati semua orang untuk memanfaatkan pengalaman semua negara dalam pertempuran termasuk Cina, Iran dan AS.Mengutuk serangan udara AS semalam pada pasukan Perlawanan di Irak, ia mengatakan, "Kejahatan yang dilakukan Amerika di Irak akan menerima tanggapan yang proporsional", menambahkan bahwa negara Irak tidak akan pernah mentolerir hidup di bawah penghinaan.Mengacu pada tawaran pemerintah AS untuk membantu Iran dalam perang melawan virus corona, ia mengatakan bahwa Presiden AS adalah pembohong, menambahkan bahwa Iran tidak memerlukan bantuan AS.Dia mengatakan apa yang harus dilakukan Trump adalah mencabut sanksi terhadap Iran.Menyambut upaya Iran dalam perang melawan virus corona, Nasrallah juga mengkritik pendekatan beberapa media Arab di Teluk Persia terhadap Iran dan perjuangannya melawan virus corona dan berkata, "Mereka [Iran] berada di garis depan pertempuran dan banyak dari mereka telah terinfeksi selama pertempuran berlangsung.(IT/TGM)