Pentagon Minta Para Staf Bekerja dari Rumah untuk Cegah Covid-19

Islam Times - Departemen Pertahanan AS (DoD) dan kontraktornya menghadapi masalah dalam menerapkan tindakan pencegahan untuk mencegah karyawan mereka terkena virus corona, karena banyak dari mereka tidak memiliki kesempatan untuk bekerja dari rumah karena sejumlah masalah.

Banyak karyawan Pentagon, seperti analis dan insinyur yang bekerja pada sistem senjata, tidak dapat terus bekerja tanpa akses ke data rahasia. Akses ini hanya dapat diberikan dalam dinding Pentagon, karena belum mengembangkan mekanisme untuk akses aman jarak jauh, mantan pejabat Departemen Pertahanan dan CEO dari organisasi yang berkonsultasi dengan kontraktor pertahanan David Berteau berbagi pandangan dalam sebuah wawancara dengan outlet media Defense One.Menurutnya, pemerintah AS telah melakukan sejumlah latihan simulasi situasi yang mirip dengan keadaan darurat nasional yang ada yang dipicu oleh pandemi COVID-19 di masa lalu. Namun, DoD tidak memanfaatkan mereka dan tidak memanfaatkan pengalamannya untuk mempersiapkan keadaan seperti itu, kata mantan staf Pentagon.“Kami belum mengambil pelajaran dari simulasi dengan cukup serius sehingga kami telah melakukan persiapan yang diperlukan untuk melaksanakannya. Jadi sekarang kita harus melakukannya secara langsung," katanyaBerteau juga mencatat bahwa menurut pendapatnya, dimungkinkan untuk membuat akses jarak jauh yang aman ke data rahasia untuk pekerja dan kontraktor Pentagon, tetapi para pejabat telah gagal melakukan cukup banyak hal untuk memperkenalkan teknologi semacam itu.Kontraktor pertahanan yang mengembangkan senjata untuk militer AS juga menghadapi masalah hukum ketika memungkinkan karyawan mereka untuk bekerja dari rumah untuk menghindari infeksi, Berteau menambahkan. Menurutnya, sebagian besar kontrak perusahaan tidak mengandung ketentuan yang secara jelas menunjukkan apakah bekerja dengan cara itu diizinkan untuk pekerja yang tidak memerlukan akses ke data rahasia. Mantan staf Pentagon menyarankan bahwa Departemen Pertahanan harus mengklarifikasi bagaimana kontraktor ini diizinkan untuk bekerja, sementara memungkinkan karyawan untuk bekerja dari rumah dengan mengirimkan dokumen pedoman.“Anda dapat mengirimkan panduan kepada petugas kontraktor yang mengatakan, Sangat penting bagi Anda untuk menyesuaikan dan mengubah kontrak sehingga kontraktor dapat terus bekerja dengan mitra pemerintah. Jika itu teleworking, itu teleworking, jika itu pindah ke lokasi yang berbeda, itu pindah ke lokasi yang berbeda ", kata Berteau.Langkah-langkah untuk mengirim semua personel yang tidak penting ke rumah diambil oleh Pentagon ketika Presiden Donald Trump mengumumkan "darurat nasional" pada 13 Maret dalam upaya untuk memerangi penyebaran virus corona novel yang sedang berlangsung. POTUS berjanji untuk tidak menyisihkan sumber daya untuk menghentikan pandemi di AS, menjanjikan $ 50 miliar dana untuk tujuan itu. Langkah-langkah ini juga termasuk pendirian pusat operasi darurat dan pengenalan mekanisme yang akan memungkinkan bisnis Amerika terus berlangsung melalui wabah.Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, pada 13 Maret sekitar 1.629 orang telah tertular virus COVID-19 dan 41 orang meninggal di Amerika Serikat.[IT/r]