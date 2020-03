Irak Akan Mengadopsi Pendekatan Yang Berbeda Jika Tentara AS Menolak Untuk Keluar

IslamTimes- "Pemerintah diharuskan mengambil tindakan serius menyusul agresi baru-baru ini yang dilakukan oleh Washington untuk menangani masalah keluarnya pasukan asing dan Amerika dari negara itu melalui saluran diplomatik," tambahnya.

Irak akan mengambil langkah berbeda mengenai kehadiran personel militer AS dan militer asing di wilayahnya jika pasukannya menolak untuk mundur meskipun ada permintaan dari Baghdad serta resolusi parlemen terkait kehadiran AS, dan satu juta orang melakukan demonstrasi untuk menentang kehadiran AS di wilayah, ungkap anggota parlemen."Kedaulatan negara harus dihormati oleh semua pihak yang beroperasi di tanah Irak, terutama Amerika atau koalisi internasional (yang konon memerangi kelompok teroris Daesh Takfiri). Tidak dapat diterima untuk membiarkan pelanggaran yang mengarah pada penumpahan darah warga Irak, ”kata Hassan al-Kaabi, kepala blok parlemen Organisasi Badr, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan kantor berita berbahasa Arab Baghdad Today, Minggu."Pemerintah diharuskan mengambil tindakan serius menyusul agresi baru-baru ini yang dilakukan oleh Washington untuk menangani masalah keluarnya pasukan asing dan Amerika dari negara itu melalui saluran diplomatik," tambahnya.“Jika Washington atau negara-negara anggota koalisi bersikap keras kepala untuk tidak meninggalkan Irak, dan bersikeras untuk tetap di sana tanpa izin hukum. Hal ini akan memiliki dampak negatif, ”tambah Kaabi.(IT/TGM)