Pompeo: AS Membela Diri Jika Diserang di Irak

Iraqi officials check the Karbala airport in the aftermath of US airstrikes.jpg

Islam Times - Washington akan bertindak "membela diri" di Irak jika militernya diserang, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan. Pangkalan-pangkalan AS di Irak telah berulang kali ditembaki baru-baru ini dan beberapa prajurit tewas dan terluka.

Pompeo mengatakan kepada PM Irak Adil Abd al-Mahdi bahwa Baghdad “harus membela personil Koalisi yang mendukung upaya pemerintah Irak untuk mengalahkan ISIS,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (16/3).“Mereka yang bertanggung jawab atas serangan harus dimintai pertanggungjawaban," pejabat itu memperingatkan, menambahkan bahwa Washington "tidak akan mentolerir serangan dan ancaman terhadap kehidupan orang Amerika" dan akan mengambil "tindakan seperlunya untuk mempertahankan diri."Selama seminggu terakhir, markas AS Camp Taji, yang terletak di utara ibukota Irak, dua kali ditembakkan dengan roket. Pada hari Rabu, tiga tentara, dua dari AS dan satu dari Inggris, tewas di instalasi, sementara selusin lainnya terluka. Personil militer Irak juga terkena dampak serangan itu.Sementara tidak ada yang mengklaim bertanggung jawab atas penembakan mematikan itu, sementara Washington dengan cepat menyalahkan milisi Syiah Irak atas serangan itu dan meluncurkan serangan udara "pembalasan" pada mereka. Karena milisi tersebut merupakan bagian integral dari militer Irak, AS pada dasarnya membom sekutunya sendiri, menewaskan sedikitnya enam prajurit dan melukai beberapa lainnya.Meskipun ada pembalasan, Camp Taji kembali diserang roket pada hari Sabtu. Sejumlah warga Irak dan sedikitnya tiga tentara AS terluka dalam penembakan itu.[IT/r]