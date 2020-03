Coronavirus Membunuh 7 Orang di New York, 950 Tes Positif

Coronavirus in New York State, US.jpeg

Islam Times - Gubernur New York Andrew Cuomo mengkonfirmasi tujuh kematian di negara bagian itu akibat Covid-19 dan mendesak Presiden Donald Trump untuk mengerahkan insinyur militer untuk membangun fasilitas medis darurat untuk membantu meringankan beban kesehatan yang disebabkan oleh virus tersebut.

Lima dari kematian itu terjadi di New York City, gubernur mengatakan kepada pers saat briefing khusus pada Senin (16/3). Lompatan dalam kasus yang dikonfirmasi dari virus ini disebabkan oleh peningkatan pengujian di negara bagian, tambahnya.Presiden Trump: Mengerahkan Korps Insinyur Angkatan Darat untuk membangun fasilitas medis sementara, sehingga ketika rumah sakit kewalahan, kita dapat memindahkan orang ke fasilitas sementara. Hanya masalah waktu sebelum tempat tidur ICU negara bagian kita penuh. Kita harus bertindak.- Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 16 Maret 2020Cuomo juga mengkonfirmasi pengenalan langkah-langkah pembatasan kerumunan yang parah, termasuk menutup semua kasino, gimnasium, dan bioskop di seluruh New York, New Jersey, dan Connecticut mulai pukul 20:00 waktu setempat. Bar dan restoran hanya akan diizinkan mengoperasikan layanan takeout dan pengiriman di area tri-state.Dia mengatakan tujuan utama pada titik ini adalah untuk memperlambat penyebaran virus dan mencegah serangan kasus-kasus yang merusak sistem kesehatan. Cara terbaik untuk mengelola ini, kata gubernur, adalah melalui jarak sosial.JAGA JARAK ANDA. Jarak sosial akan membantu New York # FlattenTheCurve.STAY HOME, dan membatalkan temu janji yang tidak penting dan bepergian, bahkan jika Anda merasa baik-baik saja. Orang tanpa gejala masih dapat menyebarkan #Coronavirus. pic.twitter.com/20xSkcoqbv- Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 16 Maret 2020Penutupan mengikuti langkah-langkah serupa di tempat lain di AS karena semakin banyak gubernur negara bagian dalam beberapa hari terakhir semakin mendesak warga untuk mematuhi rekomendasi jarak sosial, dan menerapkan pembatasan pada beberapa bidang kehidupan publik.Setidaknya ada 67 kematian di AS dari Covid-19, yang dapat menyebabkan masalah pernapasan parah, dan lebih dari 3.600 kasus yang dikonfirmasi.[IT/r]