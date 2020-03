Rusia: Sanksi AS ‘Rintangan Kuat’ untuk Melawan COVID-19 Iran

Lift sanction on Iran.jpg

IslamTimes - Kementerian Luar Negeri Rusia meminta AS untuk mencabut sanksi "anti-kemanusiaan" terhadap Iran di tengah pecahnya coronavirus baru di negara itu, dengan mengatakan bahwa tindakan itu sebagai "penghalang yang kuat" bagi perjuangan efektif Tehran melawan infeksi.

"Sanksi unilateral ilegal AS yang diberlakukan sejak Mei 2018 sebagai bagian dari kampanye 'tekanan maksimum' adalah hambatan kuat untuk memerangi efektif terhadap infeksi," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (16/3), media Rusia melaporkan."Alasan banyak korban, yang disebabkan olehnya, tidak hanya terletak pada penyakit itu sendiri, tetapi juga pada kenyataan bahwa AS sengaja menghambat perlawanan (terhadap virus korona)," pernyataan itu menambahkan."Jutaan warga Iran terputus dari kemungkinan membeli pasokan medis yang diperlukan, tidak peduli seberapa keras Washington berusaha untuk mengubahnya. Kebijakan anti-kemanusiaan AS memprovokasi penyesalan mendalam, kekhawatiran dan keprihatinan serius,” lanjutnya.Kementerian Luar Negeri Rusia mendesak Washington untuk mengangkat langkah-langkah pembatasan "memukul hak asasi manusia di Iran.""Pandemi global bukanlah waktu untuk menyelesaikan rekening geopolitik, terutama yang tidak memiliki dasar, diciptakan di Washington untuk tujuan memuaskan ambisi mereka sendiri," katanya.Berbicara pada konferensi pers harian pada hari Senin (16/3), Juru Bicara Kementerian Kesehatan Iran Kianoosh Jahanpoor mengatakan jumlah kematian dari COVID-19 di Iran telah meningkat menjadi 853 setelah 129 pasien meninggal selama 24 jam terakhir.Jumlah orang yang dites positif untuk virus korona di negara itu telah mencapai 14.991, katanya, mengatakan 1.053 kasus baru telah terdeteksi sejak Minggu.Sebanyak 4.996 pasien telah keluar dari rumah sakit setelah pulih dari penyakit, tambahnya.Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan Eropa sebagai "pusat" pandemi yang berasal dari China.Hingga saat ini, diperkirakan 162.687 orang telah terinfeksi di seluruh dunia, dengan hanya setengahnya di China (81.003 kasus). Diperkirakan 6.065 orang telah meninggal, 3.085 dari mereka di China.[IT/r]